Apple åpner nytt «romskip»-hovedkvarter: Slik hedrer de Steve Jobs

(Dagbladet): Denne måneden åpner Apples enorme nye hovedkvarter i Cupertino, California, som ligger sør for San Francisco. Da kan drøyt 12 000 ansatte starte innflyttingen i den 260 000 kvadratmeter store bygningen.

Prosessen med å flytte alle ansatte inn i bygningen vil ta et halvt år, og arbeid på bygninger og grøntområder vil fortsette gjennom sommeren, opplyser Apple.

Romskip-campus

For 41 år siden grunnla Steve Jobs og Steve Wozniak Apple i garasjen til Jobs' foreldre.

Hovedkvarteret har blitt noe oppgradert siden den gang.

Apple Park er et resultat av Steve Jobs' visjoner for teknologigigantens framtid, og prosjektet ble spikret lenge før Apple-grunnleggerens død.

Jobs presenterte selv planene for det nye hovedkvarteret i juni 2011, fire måneder før han døde av bukspyttkjertelkreft 6. oktober 2011, bare 56 år gammel.

- Det er litt som om et romskip har landet, sa Jobs da han presenterte planene.

Jobs' beskrivelse fra 2011 er ikke uberettiget. Med sitt futuristiske design og sirkulære form er ikke assosiasjonene til et romskip langt unna når man beskuer det nye hovedkvarteret. Hele taket er dekket av solcellepaneler, og campusens kraftforsyning skal være 100 prosent fornybar energi. Bygningen er også dekket av verdens største buede glasspaneler.

- Steves visjon for Apple strakk seg langt utover tiden han var med oss. Han ville at Apple Park skulle være et sted for nyskapning i generasjoner fremover, sier Apple-sjef Tim Cook i en pressemelding.

- Kontorene og grøntområdene er designet både for å inspirere teamet vårt og være miljøvennlige. Dette er en av verdens mest energieffektive bygninger, og anlegget kommer til å drives helt og holdent av fornybar energi, sier Cook.

Anlegget skal også inneholde naturlig ventilert bygning, noe som innebærer at bygningen sannsynligvis ikke trenger verken oppvarming eller luftkondisjonering ni måneder i året.

Hedrer Jobs med auditorium

I oktober vil seks år ha gått siden Steve Jobs måtte gi tapt for kreften. For å hedre sin grunnlegger, har selskapet bestemt seg for å oppkalle auditoriet på det nye hovedkvarteret etter ham - «Steve Jobs Theater».

Det skal ha 1000 sitteplasser, og inngangen til auditoriet blir en seks meter høy glassylinder på litt over 50 meter i diameter som holder oppe taket, som er laget av karbonfiber i metall.

Auditoriet er plassert på toppen av en ås, og skal huse framtidige produktlanseringer fra selskapet. Selve auditoriet skal være under bakken.

Laurene Powell Jobs, Steve Jobs' enke, mener at det nye hovedkvarteret er laget i hans ånd.

- Han ville ha blomstret på denne flotte, lyse campusen, og det er jeg sikker på at de ansatte i Apple også kommer til å gjøre, sier hun.

Tørketålende trær

Apple skal også bestå av et besøkssenter og et massivt treningssenter på 9290 kvadratmeter. Grøntområdene skal bestå av 3,2 kilometer med løpe- og spaserstier, en frukthage, en eng og dam som ligger i parkområdet innenfor selve hovedkvartersbygningen.

Anlegget erstatter litt under en halv kvadratkilometer med asfalt og betong, og skal inneholde over 9000 trær som tåler lange tørkeperioder. Det kan bli nødvendig med de 265 soldagene Cupertino har per år.