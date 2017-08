Arbeiderpartiet faller på måling - kan bli avhengig av støtte fra MDG

(Dagbladet): Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller på partibarometeret for august gjennomført av Opinion for Avisenes Nyhetbyrå (ANB).

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, hadde det ikke vært nok for Arbeiderpartiet eller Senterpartiet å sikre flertall med SV. Et regjeringssamarbeid mellom Ap og Sp hadde trengt støtte fra både SV og KrF, eller fra MDG.

De borgerlige samarbeidet ligger an til 79 mandater. En rødgrønn regjering hadde fått 80 mandater. Med støtte fra KrF og ikke SV ville det rødgrønne samarbeidet hatt 84 mandater, ett mindre enn det som kreves for å flertall.

- I denne målingen er et rødgrønt flertall veldig avhengig av MDG fordi de kommer over sperregrensa, og får mange mandater som følge av det, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til ANB.

Sammenlignet med juni-målingen, faller Arbeiderpartiet 2,6 prosent, Senterpartiet faller 2,1 prosent og Venstre kommer under sperregrensa.

Målingen viser at Høyre ligger på 24,9 (+1,8), regjeringspartiet Frp ligger på 12,3 (+ 0,4) og samarbeidspartiet Krf ligger på 6,0 (+0,7).

SV ligger på samme tall som for junimålingen: 4,1 prosent.

Opinion måling for august er basert på 950 intervjuer.