Arbeiderpartiets asylsvar «dratt for langt»: Ap vil ikke støtte asylmottak i Afrika

STORD (Dagbladet): Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å opprette asylsentre i Libya. Her kan asylsøkere til Europa få sin søknad behandlet uten å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet.

Til ABC Nyheter sa Arbeiderpartiets talsmann på innvandring, Stein Eirik Lauvås, at partiet «er åpne for å vurdere forslaget».

- Arbeiderpartier er åpne for å vurdere forslaget. Vi vil vurdere ethvert seriøst forslag som kan løse krisen. Vi må få en slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet. Det er en krise som har pågått i altfor lang tid hvor mennesker mister livet, sa Lauvås til ABC Nyheter.

Utspillet vekket oppsikt, blant annet fra profilerte Frp-ere på Facebook, som mente svaret betydde en kuvending fra Ap.

Til Dagbladet i dag forteller Lauvås at uttalelsene er dratt «for langt».

- Mitt budskap var at Norge skal og bør være med og diskutere løsninger på katastrofen i Middelhavet og at en slik løsning må være et felles europeisk ansvar, sier han og legger til:

- En slutt på den kyniske menneskesmuglingen over Middelhavet krever innsats fra det internasjonale samfunnet.

- Fortsatt mot Frps forslag

Flere profilerte Frp-politikere har benyttet sosiale medier til å minne Ap-ledelsen på at Frp har ønsket seg asylmottak i Afrika i over ti år. Således ble Arbeiderpartiet ønsket velkommen etter.

Lauvås hevder overfor Dagbladet at kritikken fra høyresida slår feil. Arbeiderpartiet ønsker ikke asylmottak i Afrika, selv om partiet altså vil «diskutere løsninger» med andre europeiske land.

- Arbeiderpartiet er, nå som før, mot Frps forslag om at Norge skal opprette asylmottak i Afrika. Vi kjenner ikke detaljene i det franske forslaget. Dette må også vurderes nærmere opp mot europeiske menneskerettsforpliktelser og må baseres på felles europeiske initiativ.

Dagbladet presiserer I en tidligere versjon av denne saken skrev Dagbladet lørdag kveld at Jonas Gahr Støre hadde kommet med forslag om asylsentre i Libya. Dette medfører ikke riktighet. Det var altså Stein Eirik Lauvås som åpnet for å støtte et forslag fra Emmanuel Macron.

Erna frykter asylmagnet

Statsminister Erna Solberg (H) sier asylsentre i land som Libya ikke vil løse flyktningkrisa. Snarere tror Solberg at enda flere vil forsøke å få asyl i europeiske land gjennom et asylsenter i for eksempel Libya.

- Slike sentre i Libya kan fort bli en magnet for folk som ellers ikke hadde flyttet på seg, sier hun til Dagbladet.

Statsministeren minner også om at flyktninger som vet de ikke får asyl, neppe vil forholde seg til et slik asylsenter. Således vil mange fortsatt legge ut på farlige flåteferder til Europa.

- Mange av dem som vet de ikke har krav på beskyttelse i Europa, vil uansett ikke sitte å vente på avslag ved et slikt senter. Trykket på land som Italia vil ikke avta ved hjelp av en slik løsning, sier hun.

Også statsminister Solberg er nøye på å presisere at hun mener Norge skal være med og diskutere internasjonale løsninger på flyktningkrisa.

Stikk fra Erna

Statsministeren omtaler også ideen om velfungerende asylsentre i Afrika som «utopisk». For mange sider ved vestlig asylpolitikk fungerer for dårlig til at asylsentre i Afrika vil være en god idé, ifølge Solberg.

Hun bet seg også merke i usikkerheten på sosiale medier om hva Arbeiderpartiet faktisk mente om asylsentre og asylmottak i Libya. Hun kommenterer situasjonen på følgende vis:

- Det er fint at Arbeiderpartiet nok en gang avklarer hva partiet faktisk står for.

Lauvås i Ap minner på sin side at Solbergs skepsis til asylsentre i Libya rimer dårlig med den vedtatte linjen fra Fremskrittspartiets landsmøte tidligere i år.

- Om Erna Solberg er urolig for at en slik ordning skulle føre til økt asylstrøm til Norge bør hun være særlig urolig for at hennes regjeringspartner Frp, med justisministeren i spissen, går inn for det.