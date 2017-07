- Arbeidsfolk har ikke lenger råd til å bo på Mallorca

(Dagbladet): Sist helg demonstrerte lokale spanjoler på Mallorca med krav om at prisene på utleieleiligheter må reguleres nedover slik at vanlige arbeidsfolk kan få råd til å leve der.

- Jeg vet at nordmenn, svensker og dansker kjøper mange eiendommer på Mallorca. De leier ut til ferieturister og tjener svært godt på det. Nå har det blitt så mye av dette at lokale arbeidsfolk som tjener fra 900 til 1000 euro i måneden, ikke klarer å finne et sted å bo. Dette går ikke lenger, sier internasjonal talsmann Gerard Hau i miljøorganisasjonen Grup Balear d'Ornitologia Defensa de la Naturalesa (GOB).

Utleieboligene som annonseres på Finn.no, Airbnb eller i andre annonsemedia koster en månedslønn eller det dobbelte for en uke på Mallorca i sommermånedene.

Det er spesielt i Santa Catalina at problemene skal ha tårnet seg opp den siste tida. Dette er et spesielt attraktivt område for utlendinger fordi masseturismen ennå ikke er kommet dit.

- Dette området var tidligere et arbeiderstrøk. Nå er det nesten bare rike mennesker som eier leiligheter og hus her. Vi har fått et overklasseproblem. Arbeiderne som skal betjene alle turistene, har ikke råd til å bo her. Dermed får vi også et problem for turistene. Når de skal leie en bil på flyplassen, må de gjerne vente i to til tre timer fordi det ikke er folk som kan betjene dem, sier Gerard Hau til Dagbladet.

Før var det mest tyskere og briter som kjøpte opp eiendom i gamlebyen i Santa Catalina, men også i områdene rundt gamlebyen.

- Den siste tida ser vi at det er mange skandinaver som kjøper opp eiendom her. De oppfører seg helt fint sammenliknet med briter og tyskere. Dette er ikke noe kulturelt problem, men et økende sosialt problem fordi våre lokale venner klarer ikke å leve her lenger, sier Gerard Hau.

Flere demonstrasjoner

Det skal også være vanskelig å rekruttere leger, ingeniører og bygningsarbeidere til Mallorca på grunn av de høye leieprisene. Flere spanske aviser har reist denne problematikken den siste tida.

Gerard Hau sier at det har blitt arrangert flere demonstrasjoner med krav om at rike utlendinger må slutte å presse de lokale beboerne ut av leilighetene sine. Når utlendinger får godt betalt på utleiemarkedet for turister, velger også godt bemidlede spanjoler å leie ut sine eiendommer gjennom Airbnb.

Astrid Borgen fra Oslo eier en stor og attraktiv leilighet i Cala Vinas på Mallorca, rundt ti minutters bilkjøring fra byen Palma. Hun har en prisantydning som varierer fra 9000 til 20 000 kroner for en uke.

Astrid Borgen kjenner til problemet, men merker ikke noen konflikt med lokalbefolkningen der hun holder til.

- Tveegget sverd

- Vi bruker vår leilighet mye, og leier ut bare to til tre uker i året. I leilighetskomplekset vårt er det åtte leiligheter. I fire av disse bor det fastboende spanjoler som vi har en god dialog med. Vi gir beskjed når vi leier ut og når venner av oss skal bo i vår leilighet. Det går helt fint, sier hun.

Astrid Borgen sier at turismen kan ha blitt et tveegget sverd på Mallorca.

- Myndighetene har behov for turisme for å få økonomien til å gå opp. Samtidig merker de at turismen krever mye av lokalbefolkningen. Jeg vet at parkeringsplasser i Palma er blitt tatt fra fastboende for å gi plass til turistbusser og at området rundt katedralen er stengt for vanlig trafikk. I tillegg har jeg registrert at det nå har kommet en del restaurantarbeidere fra Øst-Europa.