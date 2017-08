Arbeidsmarkedet går så det suser

(Finansavisen): Ingeniører til bygg- og anleggsbransjen, systemarkitekter og prosjektledere er spesielt ettertraktet i høstens arbeidsmarked.

Mange er på utkikk

- Det er mange som tenker på jobbskifter i ferier. Derfor legger vi gjerne ut noen annonser på enkelte oppdrag rett før ferien, slik at de kan ligge ute gjennom juli og august. Vi opplever at folk leser stillingsannonser, og at vi får henvendelser også da, sier Jenny Homme, adm. direktør i hodejegerselskapet Visindi, til Finansavisen.

Nå er mange tilbake på jobb.

- Det er liten tvil om at mange leser stillingsannonser når de kommer hjem fra ferie. Og nå er det mye å velge i, sier Bjørn Gjølme, adm. direktør i Capus, til Finansavisen.

Gode muligheter

Ifølge rekruttererne har mange gode muligheter til å skifte jobb i høst.

- I løpet av det siste halvåret har vi merket en økt aktivitet i markedet. Det er flere jobber i omløp nå. Spesielt vanskelig er det å få fatt i ingeniører til enkelte fagfelt, blant annet innenfor infrastruktur som vei og jernbane, forteller Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Group.

- Det går så det suser. Markedet er mer balansert og ikke lenger preget av oljekrisen. Vi har kontorer i fire byer, og også ved vårt kontor i Stavanger er det nå full fart sier Homme til Finansavisen.

Ingeniører

På Finn.no var det tirsdag utlyst nesten 14.000 ledige stillinger. Bygg og anlegg er blant bransjene med størst etterspørsel etter arbeidskraft. Systemarkitekter er en annen ettertraktet gruppe. Også kunnskap om teknologi for øvrig er etterspurt i markedet.

Utlyste stillinger etter bransje:

· Bygg- og anlegg: 1.003 stillinger

· IT og IT-programvare: 866 stillinger

· Helse og omsorg: 630 stillinger

· Butikk og varehandel: 520 stillinger

· Offentlig administrasjon: 433 stillinger

