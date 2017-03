Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005. Nå skal åtte henrettes i løpet av ti dager

(Dagbladet): I den amerikanske delstaten Arkansas, er flere titalls innsatte dømt til døden.

Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005. Nå er det imidlertid satt opp åtte henrettelser i løpet av ti dager.

17. april er satt av til henrettelsene av Bruce Earl Ward og Don William Davis.

20. april er satt av til henrettelsene av Ledelle Lee og Stacey Eugene Johnson.

24. april er satt av til henrettelsene av Marcel W. Williams og Jack Harold Jones.

27. april er satt av til henrettelsene av Kenneth D. Williams og Jason F. McGehee.



Årsaken til at delstaten nå har bestemt seg for å gjennomføre henrettelser av dette omfanget, skal være utløpsdatoer på medikamentene som injiseres.

Går ut på dato i april

Arkansas bruker midazolam for at de innsatte skal miste bevisstheten, før pancuronium bromide brukes til å paralysere, og potassium chloride til slutt medfører hjertestans.

New York Times skriver at utløpsdatoen for midazolam-medikamentet som myndighetene sitter på, er i april. Medikamentet har vært omdiskutert, fordi det i noen tilfeller ikke har fungert som det skal.

Midazolam skal også være vanskelig å få tak i, og Arkansas er usikre på om det vil være mulig å finne et annet medikament som kan erstatte det.



- Jeg skulle gjerne hatt henrettelsene spredt ut over flere måneder og år, men omstendighetene legger ikke til rette for det. I tillegg fortjener familiene til ofrene en slutt på dette, sa guvernør i delstaten, Asa Hutchinson, på en pressekonferanse fredag, ifølge avisa.

Mener det bryter med grunnlovstillegg

Det er uklart hvorvidt delstaten faktisk kommer til å klare å gjennomføre de åtte henrettelsene, skriver CNN.

Fordi potassium chloride-medikamentet skal ha gått ut på dato i januar i år, vil man være nødt til å få tak i mer av det før 17. april. I tillegg kan det tenkes at de innsatte vil anke bestemmelsen om gjennomføringen.

Ifølge CNN har advokatene til de åtte innsatte, allerede forsøkt å sette en stopper for henrettelsene. De argumenterer med at midazolam ikke nødvendigvis forhindrer at mennene må gjennomgå en smertefull død.

- Med mindre den insatte er bevisstløs, vil medikament nummer to og tre medføre smerte - smertefull straff, som bryter med grunnlovstillegg åtte, og garantier mot at man skal oppleve grusom og uvanlig straff, sier Jeffery Rosenzweig, advokat for tre av de innsatte, til tv-kanalen.

Det samme har flere av de andre advokatene argumentert med. I et brev som ble sendt til guvernøren forrige uke, står det:

«Den nåværende henrettelsesprotokollen vil nesten helt sikkert medføre uutholdelig smerte for de innsatte. I løpet av det siste året har bevis pekt mot at midazolam, det første medikamentet av de tre, ikke vil forhindre smerten som medikament nummer to og tre medfører. Vi vil vise til henrettelsen av Ronald Bert Smith i Alabama den 8. desember 2016, hvor det ble tatt i bruk de samme tre medikamentene som brukes her i Arkansas. Den henrettelsen tok 34 minutter å gjennomføre, og Smiths psykiske kamp er bevis på at han ikke var helt bevisstløs. Dette kom etter flere trøblete henrettelser hvor midazolam ble brukt, inkludert Dennis McGuires i Ohio, Clayton Locketts i Oklahoma, og Joseph Woods to timer lange ildprøve i Arizona».