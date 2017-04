(Dagbladet): I det første intervjuet siden USAs angrep mot en syrisk flybase natt til fredag forrige uke, sier president Bashar al-Assad at han mener hele det kjemiske angrepet er fabrikkert.

- Definitivt 100 prosent fabrikert. Vårt inntrykk er at Vesten, hovedsakelig USA, er som hånd i hanske med terroristene. De fabrikerte hele historien for å ha en unnskyldning for å angripe, sier Assad til nyhetsbyrået AFP.

I tillegg har det syriske militæret hevdet at den USA-ledede koalisjonen gjennomførte et luftangrep onsdag kveld, mot et kjemisk lager som skal ha vært kontrollert av IS. Ifølge uttalelsen skal «hundrevis» av mennesker ha blitt drept som følge av det påståtte luftangrepet.

Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere «er i besittelse av kjemiske våpen», heter det i uttalelsen, som ble vist på statlig syrisk TV i dag.



Avviser og bekrefter angrep

I en e-post til Reuters skriver John Dorrian, oberst i det amerikanske luftforsvaret og talsmann for koalisjonen, at det ikke er sant at et slikt angrep har funnet sted.

«De syriske anklagene er ikke riktige og er mest sannsynlig feilinformasjon spredt med vilje», sier Dorrian.

Samtidig bekrefter Pentagon at 18 medlemmer av Syrian Democratic Forces, en militærallianse støttet av den USA-ledede koalisjonen, ble drept i et luftangrep av den USA-ledede koalisjonen tirsdag, skriver Reuters.

- Angrepet var etterspurt av allierte styrker, som hadde identifisert målet som en hærstilling for IS. Målet viste seg å være Syrian Democratic Forces' stilling.

Angrep flybase med 59 missiler

USA angrep flybasen i byen Khan Sheikhoun med 59 Tomahawk kryssermissiler, som en reaksjon på det som skal ha vært et kjemisk angrep mot i Idlib-provinsen i Syria. Over 70 personer skal ha blitt drept i angrepet og mer enn 500 personer skal ha blitt skadd.

Flyene som angivelig ble brukt i det kjemiske angrepet mot den syriske byen, skal ha vært stasjonert ved flybasen, og det var disse opplysningene som lå til grunn for Donald Trumps ordre om å avfyre rakettene.

Etter angrepet kom den amerikanske presidenten med en uttalelse, hvor han slo fast at det var Bahar al-Assad som sto bak bruken av kjemiske våpen, selv om dette ennå ikke er bekreftet.

«På tirsdag angrep den syriske diktatoren Bashar al-Assad uskyldige sivile med grusomme kjemiske våpen. Ved bruk av en dødelig nervegass, kvalte Assad hjelpesløse menn, kvinner og barn. Det var en lang og brutal død for så mange. Selv vakre babyer ble ondskapsfullt drept i dette barbariske angrepet. Ingen av guds barn burde noensinne oppleve noe så forferdelig», heter det i uttalelsen.

Mener sarin ble brukt

I går ettermiddag slo Storbritannia fast at prøver tyder på at det var nervegassen sarin som ble brukt i det kjemiske angrepet.

- Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft i et møte med FNs sikkerhetsråd onsdag.

USAs utenriksminister Rex Tillerson landet tirsdag i Moskva i forbindelse med sitt første Russland-besøk. Han skulle møte sin russiske motpart Sergej Lavrov, og de to satt i samtaler i flere timer i går. Også president Vladimir Putin skal ha deltatt i noen av møtene.

Etter gårsdagens møter anklaget Russlands utenriksminister Sergej Lavrov USA for å ha opptrappet konflikten med å sende missiler.

- Vi har selvsagt snakket om Syria. Vi snakket om hendelsen 4. april, da kjemiske våpen skal ha blitt brukt i Idlib. Vi snakket også om missilangrepet mot Syria 7. april. Denne hendelsen har ført til mange spekulasjoner, uttalte Lavrov.

Han sa samtidig at USA og Russland er enige om at FN bør granske hendelsen. Like etter ble det imidlertid klart at Russland la ned veto mot å fordømme det kjemiske angrepet, samt å igangsette en rask etterforskning av hendelsen, under avstemning i FNs sikkerhetsråd.