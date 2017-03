- Atiqullah er fortvilet: Sier han blir kastet ut før uka er omme

Fakta om utsendelsen: Afghaneren er under 18 år og ankommer Norge alene 20. juli 2015.

Bosettes på senter for mindreårige på Hove i oktober samme år.

Sier sjøl at han nå er 17 år, men omdiskutert alderstest sier at over 18 år. Blir fratatt verge.

Fastlegen har henvist gutt til ABUP fordi han kan ha psykisk utviklingshemming.

En overlege ved Sørlandet sykehus mener gutt gir inntrykk av å ha utviklingshemming. At har funksjonsnivå på 8-9 år.

Ønsker ytterligere utredninger, men gutt er tvangssendt til Afghanistan.

UNE mener sak er ordentlig behandlet.

Forrige mandag ble Atiqullah, som antas å ha funksjonsnivå som en åtte-niåring, tvangssendt til Afghanistan. Det opprører hans tidligere verge, Svein Mork Dahl, lærer, overlege og andre som kjenner ham.

- Jeg har kontakt med Atiqullah via Facebook. Han har fått beskjed om at han skal kastes ut av hotellet han bor på om fire dager. Gutten er fortvilet og skjønner ikke hva som skjer. Han er ikke i stand til å klare seg på egen hånd, sier Dahl.

Intervjuet på afghansk tv

Afghanistans ambassade i Oslo reagerer på utsendelsen, og nå dekker også afghansk tv saken.

- I helga ble jeg intervjuet av to tv-kanaler, som er opptatt av returavtalen mellom Norge og Afghanistan. Spørsmålet er om Norge lever opp til sine folkerettslige forpliktelser og barnevernkonvensjonen. Afghanerne viser til at Ati fremdeles er under 18 år, sier Dahl.

- Forbauset og forbannet

Flere av de som hatt kontakt med afghaneren i Norge er samstemte om at han ikke klarer seg på egen hånd. «Det vil være nødvendig med en evnetest», skrev overlegen ved Sørlandet sykehus i et dokument Dagbladet har tilgang til. Legen skrev videre at afghaneren sover dårlig av psykiske årsaker, har opplevd mye traumatisk og virker usikker og deprimert.

Arendal voksenopplæring hadde fulltidsassistent for å passe på Atiqullah. Kontaktlærer Glenn Håland sier til Agderposten at han er «forbauset og forbannet» over tvangsutsendelsen.

UNE SVARER: UNE: - Forsvarlig utsendelse Utlendingsnemnda (UNE) viser til at de var tre beslutningstakere som møtte afghaneren, og som snakket med ham i et nemndmøte. - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der. Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger. Hun sier videre at UNE ikke hadde noen opplysninger «om at noen helseutredning er satt i gang». - Vi har helt siden juni i fjor etterspurt ny helseinformasjon, dersom det fantes noen. De som representerte ham har altså hatt lang tid og god anledning til å legge fram noe, men det har de ikke gjort. Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger. Hun forteller videre at UNE mente det «kan være til hans eget beste å returnere til familien sin». - Mye tydet på at han hadde det vanskeligere i Norge enn han ville hatt på hjemstedet med familienettverket rundt seg, sier Leganger og fortsetter: - Denne uttransporten kom ikke brått på. UNEs vedtak er fra midten av januar, og helt siden det har det vært klart at han hadde plikt til å returnere. At man risikerer å bli tvangsreturnert dersom man ikke reiser innen oppsatt utreisefrist, det er godt kjent i miljøet og blant alle som jobber med asylsøkere. Ifølge Leganger, befinner afghaneren seg nå på et mottakshotell i Kabul, der returnerte fra Norge ofte er de første ukene etter retur. - Han er ikke i politiets varetekt i Afghanistan. Nemndleder i UNE, Sissel Leganger, er ikke enig i verge Svein Mork Dahls syn på saken: - Alt vi har sagt offentlig fra UNEs side i denne saken, har vi full dekning for. Det fremgår ikke av det polikliniske notatet fra overlegen at klageren skal utredes videre. Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger. Hun fortsetter: - Det Svein Mork Dahl la ved en epost til oss nå i mars, var ikke noe nytt, men det gamle polikliniske notatet fra mai 2016. Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var. Da afghaneren møtte i nemndmøtet hos oss i januar, var han representert ved advokat, og dette er samme advokat som vi hadde kontakt med i fjor sommer om eventuelt nye helseopplysninger, sier hun.

- Jeg fikk et klart inntrykk av at det ikke var samsvar mellom alder og hans mentale nivå. Han skilte seg ut og kommunen strakte seg langt i tilrettelegging for ham, sier Håland til avisa.

Opprørt

Dahl var vergen til Atiqullah inntil en omdiskutert alderstest vurderte at afghaneren er «19 år, men mulighet for at han var under 18 år». Gutten ble flyttet til Hobøl asylmottak, et såkalt forsterket mottak, fordi han «ikke var i stand til å ta vare på seg sjøl». Dahl ble fratatt oppdraget som verge 3. mai i fjor.

- Vi har helt siden juni i fjor etterspurt ny helseinformasjon, dersom det fantes noe. De som representerte ham har altså hatt lang tid og god anledning til å legge fram noe, men det har de ikke gjort, sa nemndleder Sissel Leganger til Dagbladet denne uka, for å forklare hvorfor afghaneren ble tvangsutsendt.

Nettopp dette opprører Dahl:

- Jeg ble fratatt verge-ansvaret på grunn av alderstesten, men Atiqullah ble sendt til et forsterket mottak fordi han ikke klarer seg sjøl. Han skulle utredes for mulig funksjonshemming, men den informasjonen har ikke kommet til UNE, som nå har tvangsutsendt en gutt som skulle ha blitt utredet. Her må saksbehandlingsfeil ha blitt gjort, sier den tidligere vergen.

Nytt spørsmål til innvandringsminister

Utsendelsen opprører også Aps stortingsrepresentant i Helse- og omsorgskomiteen, Freddy de Ruiter, som krevde svar av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i forrige uke. De Ruiter er ikke fornøyd med svaret, og har nå sendt et nytt spørsmål:

«Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser?»

- Denne saken opprører meg voldsomt. Nå sitter det en hjelpeløs gutt i Kabul. Jeg mener at det må gjennomføres ordentlige helseundersøkelser av ham. Norge børhente hjem gutten umiddelbart for å få en rettferdig og riktig saksbehandling, sa de Ruiter til Dagbladet denne uka.

Denne uka vil han antagelig få et nytt svar fra statsråden.

Les også:

Gutt med mental alder mellom åtte og ni år er tvangssendt til Afghanistan

Freddy de Ruiter (AP): - Hjerterått og kynisk av statsråd Sandberg å svare på denne måten

Afghanistan reagerer på deportasjon av mulig utviklingshemmet afghaner