- Atomraketter fra Nord-Korea kan treffe USA innen fire år

(Dagbladet): Det er en reell mulighet for at Nord-Korea greier å utvikle raketter som kan treffe USA med atomvåpen mot slutten av Donald Trumps presidentperiode, sier en av sikkerhetsrådgiverne i Det hvite hus, Kathleen McFarland, i et intervju med Financial Times (krever innlogging).

McFarland gir ikke flere detaljer om hvilke oppdagelser som gir et slikt trusselbilde, men i et annet intervju med samme avis søndag sier Trump selv at Nord-Korea-problemet står øverst på hans prioriteringsliste når han om noen dager skal møte Kinas president.

Presidentene Trump og Xi Jinpang møtes på Trumps feriested Mar-A-Lago i Florida torsdag og fredag kommende uke.

Det blir det første møtet mellom de to statslederne etter at Trump tiltrådte som president.

For noen dager siden meddelte Kinas president at han setter handelsforbindelsene mellom de to gigantene øverst på agendaen.

Truet med 45 prosent straffetoll

The real story turns out to be SURVEILLANCE and LEAKING! Find the leakers. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. april 2017

I valgkampen truet Trump med å legge 45 prosent ekstra toll på alle kinesiske importvarer inn til USA fordi «Kina voldtar det amerikanske arbeidsmarkedet med underprisede varer».

Men i et intervju med Financial Times (krever innlogging) snakker Donald Trump bare om Kinas naboland Nord-Korea og atomtruslene derfra.

Trump vil bli kvitt problemet med Nord-Korea og deres atomvåpentrusler en gang for alle.

- Så gjør vi det selv

- Kina har stor innflytelse over Nord-Korea. Og Kina vil enten bestemme seg for å hjelpe oss med Nord-Korea eller ikke. Hvis Kina ikke vil løse Nord-Korea-problemet, så skal vi gjøre det selv. Det er alt jeg vil fortelle dere nå, sier Trump til Financial Times.

Og legger til: - Hvis de de gjør det, vil det være veldig bra for Kina. Og hvis de ikke gjør det, vil det ikke være bra for noen.

Han vil ikke si mer enn at har planer om «alternative sanksjoner» mot Kina hvis presidenten og kommunistpartiet ikke strammer til mot Nord-Korea.

Arbeidskraft

Tidligere Kina-analytiker i CIA og Asia-rådgiver for tidligere president George W. Bush, Dennis Wilder, drar fram ett forslag og en trussel han tror Trump vil legge fram for sin kinesiske kollega i Nord-Korea-spørsmålet.

- Trump kan be Kina om å slutte å bruke arbeidskraft fra Nord-Korea. Og hvis svaret blir nei, kan han true med å sette inn sanksjoner mot kinesiske selskaper som handler med Nord-Korea, sier den tidligere Bush-rådgiveren til Financial Times.

«Utlån» av arbeidskraft med lønn rett til enehersker Kim Jong un og hans prosjekter, er en av Nord-Koreas største kilder til internasjonal valuta.

Og kinesiske selskap som handler med Nord-Korea vil direkte eller indirekte ha interesse av å være på godfot med USA.

Ifølge Financial Times sto kinesisk kapital bak den aller største andelen av utenlandske investeringer i USA i fjor.