Åtte personer funnet døde på parkeringsplass i Texas

De døde ble funnet utenfor en Walmart-butikk i byen natt til søndag, skriver Fox News.

Ifølge myndighetene er trailersjåføren pågrepet. Totalt skal 38 personer ha befunnet seg inne i trailertilhengeren.

Tilstanden beskrives som alvorlig for 20 av dem. De har blitt fraktet til flere sykehus i byen. Ytterligere åtte personer i mindre alvorlig tilstand, og ble også fraktet fra åstedet. To barn i skolealder skal være blant de skadde.

- Vi ble tilkalt av en ansatt ved Walmart som hadde møtt en fra lastebilen da vedkommende hadde spurt etter vann, fortalte politisjef William McManus under en pressekonferanse for en times tid siden.

Overvåkningsbilder fra butikken viser at flere andre biler hentet overlevende fra lastebilen, opplyser politiet. Under pressekonferansen knyttet McManus hendelsen til menneskehandel, og tror at personene i lastebilen ble smuglet inn i landet.

- Ventilasjonssystemet i vogntoget fungerte ikke. Alle personene i bilen ble fjernet, sier brannsjef Charles Hood.

Pasientene er fraktete til totalt sju forskjellige sykehus. De skal blant annet lide av dehydrering og heteslag som følge av de høye temperaturene i lastebilen., samt mangel på vann.

Opphavet til lastebilen, og hvor den kom fra, er ennå ukjent.

Dagbladet oppdaterer saken.

(NTB/Dagbladet)