Åtte skoleelever fryktes døde i skred i Japan

Åtte skoleelever fryktes omkommet i et snøskred som rammet et feriested i Japan mandag morgen.

Over 60 elever og lærere fra sju videregående skoler deltok i klatretrening ved et feriested i Nasu i prefekturet Tochigi, om lag 190 kilometer nord for Tokyo, da snøskredet ble utløst rundt klokken 9.20 mandag morgen.

Redningsarbeidere fant åtte livløse personer. Ifølge japanske medier var alle av dem skoleelever. Det skal også være mange skadde, men det foreligger så langt ingen tall. Redningsarbeidet pågikk fortsatt mandag ettermiddag.

Skisesongen er nettopp over ved feriestedet Nasu, som for øvrig også er kjent for sine varme kilder.

