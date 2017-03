Åtteåringen kom aldri tilbake fra svømmetur. I magen på krokodillen gjorde de det makabre funnet

(Dagbladet): En åtte år gammel gutt mistet mandag livet etter at han ble angrepet av en krokodille i elva Dande i Zimbabwe.

Tirsdag ble krokodillen skutt, og ifølge Bulawayo24, som er en av landets største nettaviser, ble levningene av gutten funnet da de skar opp buken på krokodillen.

Begravet

Nettavisa skriver videre at den unge gutten skulle bade like ved landsbyen Muvhundika da angrepet fant sted.

Gutten ble meldt savnet, og en av landsbyboerne skal ha sett en krokodille i området hvor åtteåringen forsvant.

Dagen etter ble dyret skutt av lokale jegere, og levningene av gutten ble identifisert av åtteåringens far. Han ble begravet på onsdag.

Noe av bakgrunnen for ulykken er at det har vært kraftige regnskyll i Mbire-distriktet den senere tiden. Dette har ført til økt vannstand i elver og vassdrag, og krokodiller har flyttet på seg fra stedene hvor de vanligvis oppholder seg.

Dette har ført til at det er farlig å ferdes i områder lokalbefolkningen tidligere har sett på som trygge.

Angrep

Ifølge CrocBITE, en database med oversikt over krokodilleangrep, er ikke Mashonaland Central, og Mbire-distriktet, blant områdene som er mest utsatt for krokodilleangrep.

Det er derimot klart at det er langt fra alle angrepene som blir rapportert.

Mange av områdene der mennesker og krokodiller lever side om side, er avsidesliggende, eller områder som er preget av fattigdom eller politisk uro.

I tillegg er det også flere av rapportene det er vanskelig for myndighetene å verifisere.

Likevel er det mulig å tegne et omtrentlig bilde gjennom rapportene til det zimbabwiske CAMPFIRE-programmet. I 2005 rapporterte de at 13 mennesker ble drept av krokodiller i løpet av årets ti første måneder.

- Kan ikke se den

Nilkrokodillen er, ved siden av saltvannskrokodillen, regnet som den farligste krokodillearten, ifølge BBC.

Kanalen skriver at det hvert år blir registrert flere hundre krokodilleangrep i Afrika. Rundt en tredjedel av disse er dødelige.

Simon Pooley, forsker ved Imperial College i London, har undersøkt krokodilleangrepene. Han mener, ifølge BBC, at det er for lite oppmerksomhet rundt krokodilleangrep og hvordan man kan unngå dem.

- Folk tror at krokodillen ikke er der, kun fordi man ikke kan se den. Det stemmer ikke. Krokodiller kan være under vann i over en time, sier Pooley til kanalen

Barn ekstra utsatt

Forskeren legger til at krokodilleangrepene ofte inntreffer ved høyere temperaturer enn normalt.

Han sier også at de oftere angreper barn enn voksne.

- Dette er logisk, ettersom mindre byttedyr er lettere å drepe, sier Pooley.