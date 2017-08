(Dagbladet): Når Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i morgen besøker AUF på ungdomspartiets sommerleir på Utøya, vil AUF-leder Mani Hussaini komme med et tydelig krav til Støre.

- Vi er over 1000 engasjerte ungdommer her på Utøya nå, og vi gjør oss klare til mobiliseringen av tidendes valgseier. Da er det fast tradisjon at vi kommer med noen krav til Arbeiderpartiet, sier Hussaini.

- Når Arbeiderpartiet etter valget skal danne ny regjering er kravet vårt at kontantstøtten avvikles, for den mener vi er en statlig finansiert utenforskap; at den innebærer at staten betaler folk for å ikke jobbe. Vi mener kontantstøtten både bidrar til å holde kvinner unna arbeidslivet og barn utenfor barnehagene, som er viktige sosialiseringsarenaer, fortsetter AUF-lederen.

- Likestillingsfiendtlig

- Betyr dette at dere advarer Arbeiderpartiet mot et samarbeid med KrF, der kontantstøtten er en viktig kampsak?

- Vi lever i 2017, og da advarer vi mot den likestillingsfiendtlige politikken KrF står for både når det gjelder kontantstøtten - men også reservasjonsretten. Kvinner skal være sjef over sin egen kropp. Vi vil slippe å ta kampene våre besteforeldre tok for mange år siden på nytt, sier Hussaini

- Så dersom KrF har disse sakene som sine kampsaker, er svaret er ja. Vi vil da advare Arbeiderpartiet mot å inngå et samarbeid med dem og alle som har en likestillingspolitikk fra 50-tallet, fortsetter AUF-lederen.

- Vant med gjennomslag

Han forteller at han vil kreve av Støre at han avvikler kontantstøtten umiddelbart etter valget dersom Arbeiderpartiet ender med å inngå en samarbeidsregjering med Krf.

- I hvilken grad tror du Støre vil lytte til disse kravene?

- Det å avvikle kontantstøtten er Arbeiderpartiets politikk, og AUFs mål er å jobbe for at Arbeiderpartiet blir så stort som mulig - og også slippe å samarbeide med partier som har gammeldags politikk. AUF er vant med å få gjennomslag, sier Hussaini.

- Er Jonas Gahr Støre klar over at dere vil stille disse kravene?

- AUFs standpunkt ligger helt fast. Norge trenger en moderne likestillingspolitikk, og vi respekterer hans ønske om å samarbeide med andre partier for å danne en ny regjering, men Krf skal ikke tro at disse sakene er noe de kan komme til regjeringsforhandlinger med.

- Uaktuelt

Hussaini sier at AUFs ønske når det gjelder samarbeids-partier er de samme som forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering.

- Vi foretrekker en sam-koalisjon med våre gamle samarbeidspartnere - altså Senterpartiet og SV.

- Hvilke partier er det uaktuelt for AUF å danne regjering med?

-Venstre, ettersom vi mener de fører en arbeidsfiendtlig politikk. Og Frp og Høyre er selvfølgelig også helt uaktuelle, sier AUF-lederen.