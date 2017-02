AUF-lederen: - Steng døra for Venstre

- Det er helt utenkelig å samarbeide med et arbeidsfiendtlig parti som Venstre, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Han mener Venstre bare driver med symbolpolitikk som ikke har gitt noen resultater og er klar på hva han tenker om mulighetene for et samarbeid:

- Steng døra helt, sier han til Dagbladet.

- Ikke uenig med Jonas

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i forrige uke ut og sa at sosialdemokratiet og sentrum i norsk poltikk må finne sammen for å demme opp mot høyrekrefter. Hussaini mener det ikke er noen motsetning mellom dette, og det han selv tar til orde for.

- Jeg er på mange måter enig med Jonas i at Ap må vinne sentrumspartiene fra høyresiden og populistene, men jeg anser ikke Venstre med dagens ledelse som et sentrumsparti. De er et populistisk høyreparti. I de aller fleste saker er de på lag med Høyre og Frp, og i arbeidslivsspørsmål går de enda lenger til høyre, mener han.

-Flere midlertidige jobber

- Trine Skei Grande sier hun blir kvalm av å høre på landets største fagforening som organiserer rundt en million arbeidsfolk. Da viser Venstre sitt sanne ansikt, mener Hussaini, og viser til en uttalelse Grande kom med under landsstyremøtet i i 2012.

Han mener også Venstre har vært pådriveren for flere midlertidige stillinger.

- Resultatet ser vi nå. Etter at arbeidsmiljøloven ble svekket, har det blitt mange flere i midlertidige stillinger. Dessuten har Venstre vært den største pådriveren for å ta fra folk den eneste fridagen vi har i uka, nemlig søndag, sier han.

Også på klimafeltet mener han Venstre har feilet.

- De snakker varmt om klima og ambisjonene de har, men det de faktisk gjør, fører ikke til kutt i klimagassene, hevder Auf-lederen.

- Rart å stenge døra

- Jeg synes det er interessant at AUF bruker et fem år gammelt sitat tatt ut av kontekst som argument på hvorfor AP ikke skal samarbeide med Venstre. Han nedprioriterer dermed saker vi kunne fått til sammen, som vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, og en mer human asylpolitikk, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

Han mener Ap må se seg selv i speilet når de kritiserer Venstre.

- Hvis han sammenlikner det som har skjedd på miljøfronten de siste fire årene med de åtte årene Ap satt i regjering, vil han se at det har vært et taktskifte med satsing på grønn teknologi og fornybar energi, som havvind. Vi har også fått på plass et sterkt rammeverk som gjør at det blir vanskelig å ikke følge opp klimapolitikken i årene framover, noe AP lot være å gjøre, sier Hustveit, som undrer seg over utspillet fra AUF.

- Det er viktige kamper som kommer framover, som kampen for Lofoten, Vesterålen og Senja, og om oljenæringen skal få fortette å ture fram. Det er rart at AUF ikke vil ta med flest mulig miljøpartier i disse viktige kampene, men velger å stenge døra, sier han.