Australias statsminister krever svar etter at australske Justine (40) ble skutt av politi i USA

Australias statsminister Malcolm Turnbull omtaler hendelsen som et «sjokkerende drap» og sier han på vegne av familien til kvinnen krever svar fra amerikanske myndigheter.

Det var lørdag kveld at Justine Damond (40) fra Sydney ringte politiet for å melde fra om det hun trodde var et seksuelt overgrep utenfor huset der hun bodde. Hun var ute i gaten i pyjamasen og snakket med tjenestemennene i politibilen da hun ble skutt gjennom bildøra på førersiden.

Damond var utdannet dyrlege, og arbeidet som meditasjonslærer i Minneapolis.

– Jeg forstår hvorfor så mange mennesker har spørsmål om omstendighetene rundt skyteepisoden. Jeg sitter med mange av de samme spørsmålene, og vi har derfor satt i gang en intern uavhengig etterforskning, sier Janee Harteau, politisjef i Minneapolis.

Politiet etterforsker hendelsen og sier de ikke har funnet noe våpen på stedet. Det bekrefter at Justine ikke bar våpen i møte med politiet.

Tjenestemennene hadde kameraer på uniformene, men de var ikke skrudd på da skuddet falt. Heller ikke kameraet som var montert i politibilen fanget opp hendelsen, og politiet har så langt ikke gått offentlig ut med informasjon om hendelsesforløpet.

