Australsk kommisjon: - Sju prosent av katolske prester skal ha misbrukt barn seksuelt

(Dagbladet): Sju prosent av Australias katolske prester anklages for å ha misbrukt barn seksuelt.

Det offentliggjorde Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse i dag i forbindelse med en offentlig høring.

Høringen finner sted i dag, og skal blant annet ta for seg hvilken politikk den katolske kirka i Australia driver, hva gjelder barns sikkerhet.

10,5 og 11,6 år

Kommisjonen skriver at 4444 personer har rapportert inn anklager om seksuelt misbruk av barn mellom januar 1980 og februar 2015.

«Undersøkelsen har tatt for seg informasjon om menneskene som har påstått at seksuelt misbruk har funnet sted. Der kjønnet på den som har rapportert inn mistanken er oppført, var 78 prosent menn og 22 prosent kvinner», skriver kommisjonen.

Kvinner og menn som har meldt om seksuelt misbruk, var i gjennomsnitt henholdsvis 10,5 år og 11,6 år gamle, da hendelsene skal ha funnet sted.

«Gjennomsnittstida mellom når handlingen skal ha funnet sted og når den ble rapportert inn, var 33 år.»

Blant de angivelige gjerningspersonene, er 90 prosent menn og 10 prosent kvinner. Mer enn 40 prosent skal være del av den katolske brødreordenen, Barmhjertige brødre.

- Ikke mulig å forsvare

Kommisjonen har de siste åra gransket omfanget av seksuelt misbruk innad i den katolske kirka i Australia. Så langt er 15 offentlige høringer gjennomført, og de siste skal finne sted i løpet av de neste ukene.

CNN skriver at det var en følelsesladd kirkeleder som i dag kommentere kommisjonens tall.

- Disse tallene er sjokkerende. De er tragiske og ikke mulige å forsvare. Hvert barn som legges til i denne statistikken, representerer et barn som har lidd på grunn av et menneske som skulle tatt hånd om dem og beskyttet dem, sa kirkeleder Francis Sullivan ifølge The Guardian.

Kommisjonen skriver at de har hørt vitneutsagn til 261 vitner i sakene som er rapportert in.

Vatikanet oppfordret til innrapportering

Den amerikanske tv-kanalen skriver at Vatikanet opprettet en nettside for innrapportering av seksuelt misbruk tilbake i 2013. Samtidig ble det nedsatt en kommisjon som skulle granske funnene.

Vatikanets oppfordring til innrapportering, fant sted samme år som den australske kommisjonen startet sitt arbeid.

«Kommisjonens oppgave er å foreslå de beste initiativene for å beskytte mindreårige og sårbare voksne, slik at vi kan gjøre alt vi kan for å forsikre oss om at kriminelle handlinger som tidligere har funnet sted, ikke lenger finner sted i kirka», sa pave Frans i forbindelse med opprettelsen av både hjemmesiden og den internasjonale kommisjonen.