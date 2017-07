Australsk kvinne skutt og drept av amerikansk politi etter at hun ringte og ba om hjelp

Den australske kvinnen Justine Damond (40) ringte i helga politiet da hun hørte bråk i nærheten av huset sitt, ifølge hennes stesønn, Zac Damond, skriver The Guardian og StarTribune.

Så synes det meste å ha gått galt.

- Gikk mot politibil

Da politiet kom fram til huset som Damond nylig hadde ringt fra, gikk den 40-årige kvinnen mot politibilen i pysjamas. Hun var på vei mot førersiden av bilen og skal ha pratet med sjåføren, ifølge tre kilder StarTribune har snakket med.

Så skal politimannen i passasjersetet ha tatt opp våpenet og skutt Damond gjennom førerdøra. Det skal ikke være funnet noe våpen på åstedet.

«To politimenn i Minneapolis dro ut for å sjekke det som kunne være et mulig overfall, like før klokka 23.30 lørdag. En av politifolkene skjøt med våpenet sitt, og traff en kvinne med fatal konsekvens», melder Bureau of Criminal Apprehension i en uttalelse, ifølge StarTribune.

Politiet skriver videre at etterforskningen av drapet på Damond foreløpig er inne i en «tidlig fase», og at ytterligere informasjon om hendelsen vil bli offentliggjort litt seinere. Politiet har foreløpig ikke offentliggjort kvinnens navn, men er bekreftet av en rekke personer på åstedet. De to politifolka i bilen er nå på såkalt «betalt administrativ permisjon», som er vanlig i slike saker.

Sterkt preget

Damond er opprinnelig fra Sydney i Australia, men bodde i Minneapolis sammen med sin forlovede.

Skyteepisoden blir omtalt som «tragisk» av ordføreren i Minneapolis, Betsy Hodges, som holdt en pressekonferanse i går.

- Jeg er sterkt preget av skyteepisoden i går kveld. Jeg kjenner nabolaget godt, og etterforsker nå saken. Jeg har bedt politiet komme med så mye informasjon som mulig, og jeg lurer blant annet på hvorfor de ikke hadde på overvåkningskamera, sier hun ifølge StarTribune.

Skulle gifte seg

Justine Damond skulle gifte seg med sin forlovede, Don, allerede neste måned, i august.

- Min mor er død fordi en politimann skjøt henne av grunner jeg ikke vet noe om, sier Zach Damond, stesønnen til den avdøde kvinnen

- Jeg krever svar. Hvis noen vet noe, ring politiet. Jeg er så lei av all denne volden, sier han på en video som er lastet opp på Facebook, ifølge The Guardian.

- Vi prøver nå å avfinne oss med denne tragedien, og forstå hvorfor dette har skjedd, sier familien i en uttalelse gjengitt av australske ABC.