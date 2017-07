Australske myndigheter stanset terrorangrep mot fly

(Dagbladet): Australsk politi har avverget et terrorangrep mot et fly, opplyser statsminister Malcolm Turnbull.

I en uttalelse sier statsministeren at de har blitt gjennomført en rekke politirazziaer i Sydney natt til søndag.

Fire personer er pågrepet.

Fikk opplysninger på forhånd

- Antiterroraksjonene ble satt i gang for å hindre planer om å gjennomføre et terrorangrep i Australia. Jeg har blitt orientert om prosessen av etterretningstjenesten. Siden aksjonene fortsatt pågår, kan jeg ikke gi flere detaljer, sier Turnbull.

En talsperson for politiet sier australsk etterretning hadde mottatt troverdige opplysninger om terrorplanene i forkant av razziaen, men at de ikke visste når eller hvor, ifølge AFP.

Bombe

Ifølge The Sydney Morning Herald skal antiterroraksjonen har vært planlagt en stund.

Ifølge flere australske medier skal politiet skal ha funnet en mistenkelig gjenstand i et hus i området Surry Hills i Sydney.

Ifølge avisa Herald Sun skal politiet ha aksjonert mot en islamistisk terrorcelle. Dette er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

En myndighetsperson sier til avisa at politiet lette etter materiale som kan brukes til å lage en improvisert bombe eller «andre metoder» for å ta med på et fly.

Høyner sikkerheten

Venner av to av de pågrepne sier til australsk media, ifølge Herald Sun, at de «elsker Australia».

Naboer av de som ble pågrepet forteller om stort politioppbud i nabolaget.

Som følge av antiterroraksjonen, høyner australske myndigheter sikkerheten på flyplassene i landet. Det er 13. gang siden Australia hevet sikkerhetsnivået i landet i 2014 at myndighetene har avverget et planlagt terrorangrep. Fem angrep har blitt gjennomført, ifølge NTB.

Aksjonen ble gjennomført som et samarbeid mellom det nasjonale australske politiet, politiet i delstaten New South Wales og australsk etterretning.

- Den primære trusselen er fortsatt enkeltpersoner som opererer på egen hånd, men gårsdagens hendelser er en påminnelse om at større og mer sofistikerte terrorplaner også er en trussel, sier justisminister Michael Keenan.

Trusselnivået i Australia er uendret og fastholder at et angrep er sannsynlig, skriver australske ABC News.

(Dagbladet/NTB)

Dagbladet følger saken.