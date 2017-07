Avlyser obs-varselet for Sør-Norge

Det ventes ikke lenger så kraftig nedbør at den kan føre til lokale oversvømmelser, jordskred og overvann i Sør-Norge, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss.

Fredag sendte Meteorologisk institutt ut obs-varsel for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Vestfold. Der var det meldt at det kunne komme opptil 40–50 millimeter nedbør enkelte steder, noe som kunne føre til lokale oversvømmelser, jordskred og overvann.

Obs-varselet ligger fortsatt ute på Meterologisk institutts værvarslingstjeneste Yr, men ifølge statsmeteorolog Kristen Gislefoss kan man i realiteten glemme det.

I Oslo er det eksempelvis nå meldt 0,2 millimeter nedbør på det meste resten av lørdagen, og ifølge Yr kan sola også glimte til.

– For min del er det avlyst. Vi kan ikke utelukke at det kommer en og annen kraftig regnbyge enkelte steder, og en tordenskur i ny og ned, men det er ingen grunn til å krisemaksimere. Jeg tviler på at det blir oversvømmelse i kjellere og den slags, sier han til NTB.

Han opplyser at prognosene for helgen har vært veldig ustabile, og at sommerværet i landsdelen ofte er vanskelig å spå.

– For hver gang vi kjørte prognosene varierte de veldig, fra veldig mye til nesten ingen nedbør, men om sommeren skal man alltid være obs, sier han.

(NTB)