Avslår søknad om flytting av «Havnesjefen»: Nå kan de avlive svanen

(Dagbladet): «Havnesjefen» sin skjebne er bestemt: dødsstraffen for svanen kommer til å bli fullbyrdet.

Søknaden om benådning fra fugleinteresserte Frode Storetvedt er avslått, skriver NRK.

Storetvedt driver med fugler og har over 150 forskjellige fugler på en innhegning på 1500 kvadratmeter med overbygd nett. Dit hadde Storetvedt håpet at også «Havnesjefen» skulle få flytte og få ei framtid sammen med sin familie.

- Det var i utgangspunktet bare en tanke på en løsning på situasjonen til «Havnesjefen», men jeg har hatt en del svaner de siste ti årene og har lyst til å gi ham muligheten til å leve, sier Storetvedt til Dagbladet, og sier at det er en mellomløsning på å la ham dø og la han få herje videre på havna i Os.

«Lite egnet måte»

Søknaden til Miljødirektoratet ble levert inn den 11. juli.

Direktoratet skriver i avslaget at svanene er monogame og bør få leve sammen. De skriver også at de stiller spørsmål ved om det er rett å fange inn svanens make og deres tre unger.

Videre skriver direktoratet at flytting av svanen til et annet fritt sted i naturen vil være uegnet, og at svanen da bare vil dra tilbake til Os. De mener også at det å fange og flytte dyr er en lite egnet måte å løse problemer med dyr som er aggressive i naturen, ifølge NRK.

Storetvedt sier han respekterer avgjørelsen.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er en prinsippsak fra direktoratet. Selv om fagfolk som ornitologer, veterinærer og eksperter fra Tyskland mener at flytting er et godt alternativ, velger de av prinsippet om at ville dyr ikke skal være i fangenskap gå foran, sier han til NRK.

Avlivningsdato som opprinnelig ble satt for «Havnesjefen» var 23. juli. Da kan blant annet mora klare å ta vare på ungene sine selv. Nå som Miljødirektoratet har avslått søknaden vil denne datoen fremdeles bli stående.

Skadefellingsløyvet på svanen gjelder fra 23. juli og 14 dager fram.

Aggressiv atferd

Debatten har rast rundt hvorvidt den aggressive svanen i Mobergvika i Os kommune skal få beholde livet etter at den gikk til angrep mot et barnehagebarn i vannkanten i Mobergsvika.

Svanen svømte bort til barnet, hogg tak i kragen på redningsvesten hennes og dro jenta med seg noen meter ut i sjøen og under vann, ifølge Midtsiden.

Hannsvanen som osingene har døpt «Havnesjefen» på grunn av sin til tider aggressive atferd i og rundt Oselva, har i mange år vært et lokalt innslag i kommunen. Men nå ser det altså ut til å være slutt på fuglens terrorvelde.