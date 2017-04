Avviser å ha blitt presset av Kina

BEIJING (Dagbladet): Statsminister Erna Solberg ankom i dag Beijing for de politiske samtalene som markerer normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina.

Erna Solberg kom så godt som rett fra flyet og til åpningen av den store norsk-kinesiske næringslivskonferansen som vil foregå parallelt med de politiske samtale.

- Det er fint å være her, det starten på et forhold til Kina som kan utvikle seg til å bli et nytt og godt forhold både på de politiske og økonomiske områdene. Kina er et viktig land i verden. Det har verdens største befolkning og verdens nest største økonomi, sier Solberg.

- Bygge tillit

Forut for møtet har menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner vært kritiske til Solberg for at hun ikke vil ta opp situasjonen til den fengslede fredsprisvinneren Liu Xiaobo eller menneskerettigheter generelt.

- For meg er det helt greit at folk kritiserer det, men jeg tenker at for Norge og for vår framtid og vår mulighet til å ha politisk dialog også om vanskelige tema, så begynner man med å skape tilliten. Det er viktig å huske at med seks år uten noe samarbeid, må man nå bygge den tilliten, så er jeg sikker på at når vi bygger det samarbeidet, så vil vi kunne ta opp alle mulige spørsmål etter hvert, sier hun.

Hun vil ikke si når Norge vil kunne ta opp disse temaene med Kina.

- Jeg kan ikke sette en tidstabell, men det er viktig å huske at etter seks år hvor vi har hatt null politisk kontakt, hvor det har vært veldig vanskelig å få til politiske møter på noe som helst plan, er vi nå i gang med en prosess. Da begynner vi med å bygge den tilliten som trengs for å kunne snakke om vanskelige saker.

Avviste press

Erna Solberg avviste imidlertid at hun hadde vært utsatt for press fra Kina om å styre unna de vanskelige spørsmålene.

- Vi har ikke vært utsatt for press fra Kina, men jeg har vært utsatt for arbeid i seks år med å bygge forståelse for hvordan vi skal samhandle mellom våre to land, sier han.

Hun ville heller ikke kalle Kina et diktatur.

- De er en ettpartistat der partiet bestemmer mye, det er deres konstitusjonelle struktur. Det er ikke et normalt demokrati som vi har i vesten, men jeg bruker ikke den terminologien. Det er en ettpartistat, der 85 millioner mennesker er medlemmer av partiet, men det er ikke et normalt demokrati.

Måtte flytte på datoene

Senere i dag, tidlig formiddag norsk tid er den formelle mottakelsen, der Solberg tas i mot på Folkets store hall av statsminister Li Kequiang. Mandag møter hun også Kinas president Xi Jinping.

Han kommer da rett fra det vanskelige toppmøtet med USAs president Donald Trump i USA.

- Vi kommer nok til å snakke om det han har diskutert med Donald Trump, det blir interessant å høre det kinesiske perspektivet på akkurat de spørsmålene. Men mest betydning er det at vi egentlig måtte flytte litt på reisedatoene.