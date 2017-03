Aysha (43) var på vei for å hente barna på skolen. Så ble hun meid ned av terroristen

(Dagbladet): Minst fire personer, inkludert gjerningsmannen, er drept etter gårsdagens terrorangrep i London. Først meide en bil ned fotjgengere på Westminster-brua, før angrepsmannen gikk ut av bilen og angrep en politimann ved parlamentet med en kniv. Gjerningsmannen ble så skutt og drept.

Politimannen Keith Palmer (48) er blitt identifisert som den knivdrepte politimannen. Nå er også identiteten til en kvinne som ble drept av bilen på brua kjent.

Aysha Frade (43) identifiseres av en rekke spanske medier som ett av ofrene. Den spanske avisa La Voz de Galicia var den første til å identifisere kvinnen.

Spansklærer

Frade er britisk statsborger, og skal være født i England. Hun har en rekke familiemedlemmer i Spania, som ble varslet om dødsfallet i går.

Ifølge spanske medier hadde kvinnen to døtre på åtte og elleve år. Hun var på vei for å hente barna på skolen da hun ble påkjørt på Westminster-brua og siden døde av skadene, skriver Sky News.

Kvinnen jobbet på DLD College i London, og skolen har bekreftet dødsfallet overfor avisa The Independent.

- Vi er sjokkerte og triste. Alle våre tanker går til hennes familie. Vi vil komme med all støtte vi kan til dem i tida som kommer for å håndtere det forferdelige tapet, sier skolens rektor Rachel Borland til avisa.

Skolen ligger like ved Westminster-brua, og Aysha Frade ledet spanskavdelingen ved skolen, melder The Telegraph.

Ifølge London Evening Standard jobbet hun som spansklærer. Avisa siterer lokalpolitikeren Andres Hermida, i Betanzos nordvest i Spania, der familien hennes kommer fra - på følgende:

- Våre kondolanser går til Ayshas familien. En kvinne opprinnelig fra Betanzos ble drept i London, sier han.

Politimann drept

Om lag 40 personer ble skadd i angrepet, flere av dem er utenlandske statsborgere. Blant dem er tre franske skoleelever som var på London-tur med klassen sin, fem sørkoreanske turister, to rumenere og en mann fra Portugal.

Ifølge norsk UD er det lite som tyder på at nordmenn ble rammet.

Det var under en pressekonferanse sent tirsdag kveld at assisterende politisjef Mark Rowley slapp navnet til 48 år gamle Keith Palmer.

- Han var ektemann og far. Han forventet å komme hjem igjen etter endt skift, og han skulle også kunne forvente å komme hjem igjen, sa Rowley.

Flere politikere gir tirsdag kveld uttrykk for sorg og takknemlighet overfor Palmer.

- Jeg har kjent Keith i 25 år. Vi tjenestegjorde sammen i artilleriet før han ble politi. En flott mann, en venn. Jeg er knust. Mine tanker er med familien, vennene og kollegene til Keith Palmer. En modig mann, skriver parlamentsmedlem James Cleverley på Twitter.

Politijakt

Politiet skal kjenne identiteten til gjerningsmannen, som ble skutt og drept på stedet. I dag ble imidlertid sju personer pågrepet i en aksjon i Birmingham.

Ifølge BBC skal mannen ha leid bilen som ble brukt i angrepet i Birmingham. Politiet mener gjerningsmannen handlet alene, og at han var inspirert av internasjonal islamistisk terror.