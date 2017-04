Bak denne døren skal den mistenkte terroristen ha oppholdt seg før angrepet

VÅRBERG (Dagbladet): Den 39 år usbekeren som er mistenkt for å ha stått bak fredagens terrorangrep i Stockholm sentrum, skal ha oppholdet seg i Vårberg i tida før terroren.

I et stille boligfelt med treetasjers leilighetsbygg skal terroristen ha oppholdt seg i en leilighet i andre etasje. Naboer Dagbladet har snakket med forteller at det dreier seg om en leieleilighet, og at det bodde flere andre personer der.

Ingen kjenner igjen mannen svenske myndigheter mener førte lastebilen som meide ned og drepte fire personer i Drottninggatan fredag ettermiddag.

Politiaksjon i går

På den aktuelle adressen i Vårberg gjennomførte Sveriges nasjonale innsatsstyrke en politiaksjon i går. Den aktuelle leiligheten er nå forseglet med et klistremerke fra politiet på døra.

Da politiet var her i går skal de ha ført ut en person fra den aktuelle leiligheten. Over hodet hadde personen en pappeske.

- Kona mi ringte meg i går kveld og sa at det var masse politi her. Vi skjønte ingenting, sier Izet Dazdarevic til Dagbladet.

Han bor i trappeoppgangen ved siden av. Han kjenner ikke den mistenkte gjerningspersonen, ei heller når Dagbladet viser ham et bilde av mannen som er fra Usbekistan.

- Jeg tror jeg ville kjent ham igjen, sier Dazdarevic.

- Et sykt menneske

70-åringen kom til Sverige i 1992 som flyktning fra gamle Jugoslavia. Han flyktet fra krig og søkte et sted hvor barna hans kunne vokse opp trygt.

- Alle som kommer hit for å søke trygghet, men ender opp med å utføre slike handlinger kan man bare henge opp i trærne her, sier Dazdarevic.

Han beskriver området som fint og rolig. Det bor alle slags folk her, forteller han, men flest svensker.

- Det er bare et sykt menneske som kan ha gjort dette, sier han.

- Merkelig

69 år gamle Ola Neslund bor i samme trappeoppgang som den 39 år gamle usbekeren skal ha oppholdt seg.

Heller ikke han kjenner igjen 39-åringen.

- Det føles så merkelig, sier Neslund om tanken på at usbekeren skal ha oppholdt seg her før angrepet.

- Men jeg føler meg ikke utrygg, legger han raskt til.

Han deler sin nabo Izet Dazdarevics oppfatning av nabolaget som stille og rolig. Han har heller ikke hørt noe støy eller bråk fra den aktuelle leiligheten.

- Det har kommet og gått en del folk, sier Neslund.

Leiligheten leies nemlig ut, forteller Neslund.

- Men det har aldri vært noen problemer med noen av dem, sier 69-åringen.

Skulle vært utvist

Den 39 år gamle terrormistenkte fikk endelig avslag på sin asylsøknad i desember i fjor. Da fikk han også beskjed om å forlate landet. Det gjorde han ikke.

39-åringen forsvant og saken ble overlevert til politiet. Han ble etterlyst, men politiet fant ham ikke fordi han ikke befant seg på sin oppgitte adresse i Hjulsta.

Her bor det nemlig en usbekisk kvinne med sine tre barn. Kvinnen og den eldste sønnen har blitt avhørt av politiet etter en stor politiaksjon i nabolaget natt til lørdag.

- Dette er vanskelig for dem, sier en familievenn til Dagbladet.

Han var søndag på besøk hos familien, som selv ikke ønsker å møte pressen.

- Politiet har gitt beskjed om at vi ikke skal prate, men jeg kjente ham ikke, sier familievennen, og henviser til terrormistenkte.

«Lånte» adresse



Kvinnen som bor på adressen hevdet lørdag overfor Dagens Nyheter at Akilov hadde «lånt» adressen hennes de siste åra, og fått posten tilsendt dit. Hun fortalte at mannen var i Sverige for å tjene penger og at han jobbet som bygningsarbeider. Akilovs familie bodde i utlandet, forklarte kvinnen.

- De har fått et ille stempel på seg nå. Jeg tror ikke denne familien visste noe om dette angrepet, sa mann som bor i nabolaget til Dagbladet.

En annen mann sa at han har sett 39-åringen i nabolaget.

- Jeg forstår ikke hvorfor noen ønsker å drepe mennesker. Det er forferdelig. Jeg har aldri sett tegn til at han skulle være ekstremist eller bry seg om religion. Tvert om, han festet og drakk som mange andre usbekere i Sverige, sa kvinnen som bor på adressen til Dagens Nyheter.

