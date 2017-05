Ballong landet på basketballbane midt i Oslo

(Dagbladet): Rundt klokka 21.00 landet en ballong på St. Hanshaugen i Oslo.

Dette etter en ukontrollert landing på en basketballbane, ifølge Torhild Viken. Hun var en av dem som overvar hendelsen.

- Det var definitivt ingen kontrollert landing. Den kolliderte først i et basketballstativ, så fløy den over banen og ble hengende i stativet på motsatt side, sier Viken til Dagbladet.

Viken forteller at bemanningen ombord har blitt hjulpet ut av ballongen, og de var i ferd med å pakke sammen klokka 19.38.

Kristin Blix-Elton i Sopra Steria, selskapet som sponser luftballongen, sier til Dagbladet at landingen var udramatisk og at ingen ble skadd.

Hun henviser til ballongens pilot, Mikael Klingberg. Han avviser at landingen var ukontrollert, og sier at de landet på banen, ikke i stativet.

- Ballongferd er en reise fra et sted til et annet, og man følger bare vinden. Vi landet på et egnet sted, sier Klingberg.

- Var basketballbanen tom da dere landet?

- Ja, svarer Mikael Klingberg.