Bandidos slår seg ned i ordførerens nabolag. Nå slår kommunen knallhardt tilbake

(Dagbladet): Forrige uke ble Bandidos i Skien etablert som fullverdig medlem av Bandidos Norge. Bandidos er kjent som en såkalt énprosentklubb, som politiet mener knyttes til kriminalitet.

Det liker Skien kommune og politiet svært dårlig. Ifølge politiet feiret flere medlemmer forrige helg medlemskapet i klubben. Politiet mener medlemmer i klubben knyttes til kriminalitet som vold, narkotika og pengeutpressing.

Bandidos i Skien har opprettet lokaler på Strømdaljordet på Gulset i Skien. Et av Telemarks tettest befolkede områder med over 10 000 innbyggere og nabolaget til kommunens ordfører Hedda Foss Five (41). Bare tre minutter i bil eller ti minutter til fots er det mellom ordførerens hjem og klubbhuset.

- Vil helst ikke ha dere her

- At det er midt i et tett befolket området er vi lite begeistret for. Samtidig er det mitt eget nabolag, bare noen steinkast unna der jeg bor. Folk skal i hvert fall vite at jeg føler på bekymringene, både som ordfører og som mamma med tre barn på nærskolen, sier Arbeiderpartiet-ordføreren til Dagbladet.

Foss Five holdt i dag en pressekonferanse med politistasjonssjef i Grenland, Annie Sandersen. Der gjorde de det klart at de ikke vil ha Bandidos i byen.

- Politiet bør oppbemanne og sette inn ekstra ressurser. Vi burde gjøre dette så utrivelig som mulig for dem. Signalet vi prøver å sende er: «vi vil helst ikke ha dere her», sier Five.

Også stasjonssjef Sandersen delte sin bekymring.

- Vi har nå fått en MC-klubb som har etablert seg her. Det er en énprosentklubb og erfaringen sier oss at det er en tilknyting mellom énprosentklubbene og kriminalitet. Derfor vi er kritiske, sier Sandersen, som påpeker at ingen énprosentklubber i Norge er dømt for å være en kriminell organisasjon.

To énprosentklubber

Ifølge Sandersen har Skien hatt en MC-klubb som har forsøkt å få fullverdig medlemskap i Bandidos i ei tid.

- Klubben har selv bekjentgjort det på nettet. De hadde et stort, lukket arrangement hvor de har feiret hendelsen. De har fått nye lokaler i et nedlagt industrilokale, sier hun.

- Politiet har kontakt med Bandidos-medlemmene i Skien. De går ut og er tydelig på at de er blitt fullverdige medlemmer. En MC-klubb i seg selv er ikke interessant for politiet, men hvis de driver med kriminalitet, som det er kjent at medlemmer av énprosentklubbene gjør, er det interessant, sier Sandersen til Dagbladet etter pressekonferansen.

Grenland har dermed to klubber som av politiet defineres som énprosentklubber i Hells Angels i Porsgrunn og Bandidos i Skien.

- Bruker lokalet ulovlig

Énprosentklubber Norsk politi definerer énprosentklubber som klubber som selv definerer seg utenfor det norske samfunnet og har egne lover og regler. Flere av klubbene har en stor andel straffedømte. Kripos mener énprosent-MC-miljøet i Norge er større og mer fragmentert enn noensinne. Kripos mener narkotikakriminalitet fortsatt er et utbredt problem hos MC-miljøer. De mener videre at det er rimelig stor våpenkapasitet i MC-miljøene i Norge, men at terskelen for å bruke de er høy. Kilde: Politi.no / Kripos

Skien kommune har vært på inspeksjon i lagerhallen på industriområdet der klubben holder til.

- Vi fant et forsamlingslokale i lagerhallen. Der var det madrasser som tyder på overnatting. Det er ikke i henhold til bruk av bygget. Det var også mangelfull brannvarsling i bygget, som er påpekt i rapportene som er skrevet. Byggesaksenheten er varslet om at bruk av bygget ikke er i samsvar med krav til brannsikkerhet, og kommunen har utferdiget et pålegg om opphør av ulovlig bruk som følge av funnene, sier Foss Five.

Hun sier det ikke er krav om stenging av lokalet, men at manglene må rettes. Hun sier saken følges opp med vanlig prosedyre, som gebyrer og andre reaksjoner.

- Aldri vært noe problem

Huseier Svein Larsen sier han ikke visste at utleien var knyttet til MC-klubb, men at han leide ut til to privatpersoner.

- De har kontrakt med 30 dagers oppsigelsestid når lageret bli solgt. Jeg håper det skjer snart og vil gjerne bli kvitt det lageret, sier eieren Svein Larsen til Dagbladet.

Han sier leietakerne må ha anledning til å ha venner på besøk.

- Jeg har hilst og snakket med gutta som har leid og deres kamerater. De har fast jobb og det har aldri vært noe problem. De har betalt leia nøyaktig til tida. Jeg spurte aldri om tro eller noe liknende, sier han.

Han sier han har forståelse for kommune og politis meninger, men at han selv trenger leieinntekter. Han tror neppe det er tilfeldig at kommunen har kommet med pålegg knyttet eiendommen nå.

Dagbladet har forsøkt å nå leietakerne uten hell.

- Ikke ønsket aktivitet

Politistasjonssjef Sandersen sier de ikke er redd for at ungdom skal rekrutteres, men frykter likevel rekruttering av andre til klubben.

- Så langt tror jeg det er nærmiljøet som har merket aktiviteten. Nå er det mer kjent for alle kommunens innbyggere. Det blir nært for mange. Klubbene har vært knyttet til vold, konflikter og drap. Dette er ikke ukjent i større norske byer og jeg tipper det er etter hvert ganske mange kommuner som sliter med dette, sier ordfører Foss Five.

- Dette er ikke en ønsket aktivitet i Skien, Grenland, Telemark eller Norge. Det tipper jeg de fleste politikere vil si, sier hun.