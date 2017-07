Bankene sier nei til 1 av 3

(Finansavisen): Onsdag viste tall fra Eiendom Norge at boligprisene i Oslo falt med 3,1 prosent i juni, etter et fall på 1,4 prosent i mai. Tall fra Sparebank 1 SMN, som Finansavisen har fått tilgang til, viser at de i årets første kvartal i Oslo ga langt flere avslag på førstegangskjøpernes boliglånsøknader enn på samme tid i fjor – en økning fra 18 til 35 prosent. Seinere, i andre kvartal i 2017, har avslagsandelen vært på 33 prosent.

Antallet avslag er høyere enn de mener lå implisitt i forskriften fra Finansdepartementet.

Varsomme banker

Kredittsjef Endre Jo Reite og hans bank mener at forskriften for strengere utlånsregler trolig skapte usikkerhet om implementering, og at bankene ønsket å forsikre seg om at de er innenfor rammene.

«Dette bekrefter at det har foregått en kraftig innstramming, og kraftigere enn forskriftens bokstav kanskje skulle tilsi. Mange av bankene vil sikre at de ligger godt innenfor forskriftens maksimalrammer uavhengig av tolkningsspørsmål rundt dette. Svært få banker utnytter nok rammene for avvik», skriver banken til Finansavisen.

- En forskrift med mulighet for 8 prosent avvik vil nok lede bankene til å styre mot maksimalt 5-6 prosent avvik. Avvikene er drevet av endringer i etterspørsel, og banken må alltid bevare rom for unntak hvis det skulle komme flere store saker mot slutten av en periode. Endringene i typer avvik og regler øker usikkerheten om hvor stor sikkerhetsmargin som er nødvendig, forklarer Reite til Finansavisen.

Betalingsevnen er viktig

Finansavisen har vært i kontakt med DNB angående deres utlånspraksis i forbindelse med boligprisfallet. Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld forklarer på generelt grunnlag følgende til Finansavisen:

- Boligprissvingninger påvirker ikke vår utlånspraksis i noen stor grad. Hvor mye kunden kan låne til boligkjøp vil alltid avhenge av hvor mye vedkommende har i inntekt og hvor mye kunden har i lån fra før. Det er betalingsevnen som er det sentrale, ikke bare i dagens situasjon, men også hvis renten skulle stige eller andre hendelser skulle inntreffe.

