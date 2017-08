Barack Obama gjør politisk comeback. Kan bli skyteskive for Trumps raseri

President Barack Obama kan ikke vente en hjertelig velkomst fra sin etterfølger, når han i høst vender tilbake til USAs politiske liv.

Heller en malstrøm av edder og galle.

Som yndet skyteskive for en presset Donald Trump, må han unngå å stikke hodet for langt ut.

- Han vil bli målet som Trump vil rette sitt raseri mot, sier Cal Jillson, professor i statsvitenskap ved Southern Methodist University, til nettstedet The Hill.

«Delikat dans»

Det var The Hill som i går meldte at Barack Obama planlegger et politisk come-back i det demokratiske partiet.

En rådgiver beskriver det som skal skje denne høsten, som en «delikat dans» hvor ekspresidenten må unngå en for framskutt rolle.

Ifølge Obama-rådgiverne The Hill har snakket med, vil han for en stor del jobbe i kulissene, for eksempel med pengeinnsamling.

Målet er å gjenoppbygge det demokratiske partiet, og få fram nye ledere og en sterk presidentkandidat til de viktige valgene i 2020 og 2024. Da må han passe seg for å ta for mye av rampelyset.

Han må også passe seg for Donald Trump.

- En besettelse

USAs nåværende president begynte sin politiske karriere med å påstå at Obama ikke var født i USA.

Han fortsatte med å love å skyte ned «Obamacare», den omstridte reformen som har gitt millioner av amerikanere tilgang til helseforsikring. At han fortsatt ikke har lykkes, har ikke gjort Trump mildere stemt overfor forgjengeren.

Skulle Obama bli for synlig er Trump klar til å hamre løs på mannen som han ser ut til å være helt opphengt i.

- Denne presidenten har en veldig uvanlig besettelse i sin forgjenger, og sammenlikner seg konstant med president Obama, sier Derek Chollet, Obamas assisterende forsvarsminister, til CNN.

President-rivalisering

Denne uka har presidenten re-tweetet en rekke meldinger med kritikk av Obama.

En av dem var en twitter-avstemning om hvem av dem som er den beste presidenten.

Who is a better President of the United States? #ObamaDay — ProgressPolls (@ProgressPolls) August 4, 2017

I en annen kritiserte en tidligere FN-ambassadør Obama for å ha forsømt USAs nasjonale rakett-forsvar.

Our country & civilians are vulnerable today because @BarackObama did not believe in national missile defense. Let’s never forget that. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 9, 2017

Det er heller ikke lenge siden Trump under en tale til et lands-speiderstevne kritiserte Obama for ikke å ha besøkt det samme stevnet mens han var president. Selv benyttet Trump anledningen til å fortelle speiderne om sine politiske suksesser - etter å ha lovet ikke å snakke om politikk.

Obama har derimot vært tilbakeholden, men har kritisert presidenten ved enkelte anledninger, som da han besluttet å melde USA ut av Paris-avtalen for klimaet.

Råd: - Vær forsiktig

The Hill har ikke fått ut presis informasjon om Obamas program denne høsten. Newsweek skriver - i en artikkel med tittelen «Obama returnerer til politikken denne høsten, og Trump kommer ikke til å like det» - at han vil samle inn penger for folk som Ralph Northam, som kjemper for å bli guvernør i delstaten Virginia.

Selv sa Obama til NPR i desember i fjor at han vil hjelpe fram unge talenter, som han allerede har sett mange av.

Men hva han enn gjør, råder historieprofessor Julian Zelizer ved Princeton-universitetet Obama til å gå varlig fram, etter at Trumps popularitetsmålinger har vært nede på stusslige 33 prosent.

Er han for høylytt, kan han vekke en sovende elefant - det republikanske partiet.

- På et tidspunkt da president Trumps popularitet faller så hurtig - også blant hans grunnfjell - er det en risiko for at Obama ved å ta en sentral plass kan utløse den energien som mange republikanere mangler akkurat nå, sier Zelizer til The Hill.