Bare minutter etter at han begynte i jobben i Det hvite hus, sparket han Scaramucci. Dette er Trumps nye stabssjef

(Dagbladet): Mandag tiltrådte den nye stabssjefen i Det hvite hus, John Kelly. Han får jobben med å få orden på en organisasjon som ser ut til å trenge en real oppstrammer, og det tok ikke lang tid før den tidligere generalen var i gang.

Bare minutter etter at han hadde avlagt ed, tok han med seg kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci til sitt nye kontor, skriver Time.

Under fire øyne fortalte Kelly Scaramucci at han må finne seg en ny jobb. Han ga ham sparken.

Stollek

Sparkingen av Scaramucci er også det foreløpige punktumet i en stollek som har utviklet seg som fallende dominobrikker, alt tilsynelatende som følge av at Scaramucci fikk jobben i Det hvite hus.

Talsmann Sean Spicer, som har måttet tåle krass kritikk og latterliggjøring, sluttet på dagen da Scaramucci fikk jobben.

Avgangen kom etter at Spicer skal ha sagt at nyansettelsen «ville bidra til usikkerheten som finnes i Det hvite hus» og han skal ha vært sterk motstander av å gi Scaramucci en jobb i Det hvite hus.

Nyheten om Spicers avgang ble fort gamle nyheter, da en voldsom konflikt mellom Scaramucci og John Kellys forgjenger som stabssjef, Reince Priebus, stjal alle overskriftene.

Priebus skal ha vært motstander av å gi Scaramucci en rolle i Det hvite hus.

Scaramucci på sin side skal ha kalt Priebus for psykisk syk.

- Han er en jævla paranoid schizofren, sa Scaramucci til The New Yorker.

Han la til at stabssjefen kom til å få sparken, noe han fikk rett i. Dagen etter skrev Trump på Twitter at han hadde utpekt general John Kelly som ny stabssjef.

Og Kellys aller første steg mot å få ro i rekkene i Det hvite hus var altså å kvitte seg med Scaramucci, som på sin side hadde skapt overskrifter med sitt fargerike språk og friske uttalelser.

- Anthony Scaramucci vil forlate rollen som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus. Mr. Scaramucci mente det var best å gi stabssjef John Kelly blanke ark og muligheten til å bygge sin egen stab. Vi ønsker ham lykke til, skriver Det hvite hus i en diplomatisk «avskjedsmelding».

Men det skal altså ha vært Kelly som sto bak sparkingen. Og Kelly har øyensynlig en høy stjerne hos Trump.

Lang militærkarriere

Han har en lang militærkarriere bak seg og tjenestegjorde i nesten 50 år, og

Under Obama var den fire stjerners generalen i fire år sjef for United States Southern Command (SOUTHCOM), en av de ni felles hovedkommandoene i det amerikanske forsvarsdepartementet. SOUTHCOMS geografiske ansvarsområde omfatter Sentral-Amerika, Sør-Amerika og Karibia.

I tillegg ledet han USAs militæroperasjoner i Irak fra 2008 til 2009. og håpet er at Kellys militærdisiplin kan føre til orden i rekkene i Det hvite hus.

Under et år etter at Kelly hadde pensjonert seg fra militæret fikk han tilbud fra Trump om å lede Sikkerhetsdepartementet.

Da skal han ha spurt sin kone om råd.

- Som forventet sa min kone Karen: «Vel, hvis Kelly-familien ikke er noe annet, så er vi en familie som tjener nasjonen. Og hvis de tror de trenger deg, så må du gjøre det», fortalte Kelly i et intervju med CNN i juni.

Familien hans har også fått oppleve hvor tungt det kan være å tjene nasjonen. I 2010 ble Kellys sønn, Robert Michael Kelly, drept i kamp i Afghanistan.

I jobben i Sikkerhetsdepartementet er har han stått trofast bak og forsvart president Trumps innvandringspolitikk, deriblant det omstridte innreiseforbudet.

Venner og tidligere kolleger beskriver Kelly som en gjennomført marineinfanterist. Han er lojal overfor sin kommandør, sine oppdrag og sine underordnede.

I sin rolle som sjef for Sikkerhetsdepartementet har han helhjertet forsvart sine ansatte, når Kongressmedlemmer har stilt spørsmål ved om de har vært litt overivrige i jobben sin.

Ba folk i Kongressen «holde kjeft»

Å rose de ansatte har vært fokuset i mange av hans offentlige opptredener, og han har ofte svart på kritiske spørsmål ved å si at han er forpliktet til å følge grunnloven.

Kelly har innrømmet at han innledningsvis ikke hadde så god tone med Kongressen. Demokrater kalte ham «avvisende» og uttrykte frustrasjon over Kelly etter et av de første møtene.

Han har også hatt intense meningsutvekslinger med Kongressens latinamerikanske medlemmer, selv om det første møtet gikk greit.

Demokraten Michelle Lujan Grisham sier likevel at Kellys «temperament» er en bekymring og at hans formaning til Kongressmedlemmene om å «holde kjeft» med mindre de ville endre lovene som hans underordnede håndhever, var et skritt bakover.

- Hvis du vil motivere Kongressen til å gjøre en bedre jobb, noe vi burde og kunne, så kan du ikke be dem holde kjeft. Det er ikke en veldig profesjonell måte å gjøre det på, sa Grisham.

Kelly har tatt selvkritikk, og ga uttrykk for at Sikkerhetsdepartementet var innordnet på en måte som gjorde at de ikke var spesielt interesserte i å kommunisere med verken Kongressen eller pressen.

- Jeg tror de fleste administrasjoner gjør dette. Det var et forsøk på å ha kontroll over vårt budskap. For å forsvare det vil jeg si, om både Kongressen og pressen, at vi ikke var spesielt framoverlente. Jeg vil snakke med pressen og Kongressen og det mine folk gjør, og for å være ærlig: Det er vi som skal skamme oss om noen som deg skriver en artikkel som er unøyaktig, sa Kelly.

Men nå er det altså nye utfordringer for Kelly.

Trump sa mandag at han er overbevist om at Kelly vil gjøre en «spektakulær jobb» i Det hvite hus og at jobben han har gjort i Sikkerhetsdepartementet har «brutt rekorder».

- Vi ser fram til at han, om mulig, gjør en enda bedre jobb som stabssjef, sa Trump.

Tonen mellom de to mennene skal være meget god og Kelly er også en som snakker rett fra levra. Under et kystvaktarrangement i mai ga Kelly Trump et seremonielt sverd, og sa:

- Bruk det på pressen, sir.

Noe som ifølge Vox illustrerer Kellys røffe væremåte, som skal ha tiltalt Trump i en sånn grad at han nå har satt ham til å få orden på rekkene i Det hvite hus.

«En strålende dag»

Uavhengig av hvor godt likt Kelly er av sjefen, kommer han til et hus som har vært utsatt for en rekke granskningsprosesser som har kostet mye tid og krefter.

De interne motsetningene blant personer i apparatet rundt Trump blir også tøft å jobbe seg forbi for Kelly. Hvorvidt han lykkes avhenger av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av Trump.

A great day at the White House! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2017

Flere påpeker også at uavhengig av hvor god jobb Kelly gjør, er han prisgitt presidenten selv. Han har vært svært lite glad i historier som forteller at han blir «styrt» av medhjelpere, noe som har ført til at han fra tid til annen har gått ut mot dem for å bevise at det er feil.

Enn så lenge er Trump godt fornøyd. Etter mandagens dramatiske nyheter, med sparkingen av frittalende Scaramucci og edsavleggelsen til Kelly, tvitret Trump:

«En strålende dag i Det hvite hus!»