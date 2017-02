Barn av ikke-vestlige innvandrere er mer negative til homofile enn andre unge. Men markant mer positive enn foreldrene

(Dagbladet): «Tror du foreldrene dine synes homofili er 'OK'?» «Synes du homofili er 'OK'»?





Disse var blant de rundt hundre spørsmålene som våren 2016 ble stilt til førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, og som nå har blitt til Fafo-rapporten «Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn».

Aksept av homofile er en sentral skillelinje mellom land i verden. I Norge er en del av innvandrerne fra land der homofili ikke er akseptert. Nå har forsker Jon Horgen Friberg undersøkt holdninger blant unge.

Så mye som 25 prosent av ungdom født i Norge med afrikanske foreldre mener homofili «aldri» er ok, og 28 prosent blant dem med foreldre fra Midtøsten og Vest-Asia.

Dobbelt så mange foreldre er negative

På den positive sida kan det se ut som om det er store generasjonsforskjeller. Det er dobbelt så mange som svarer at foreldrene er negative, enn som er det selv.

- Vi ser et tydelig mønster – noen grupper er i utgangspunktet svært negative til homofili, men vi ser en entydig trend i retning av økende aksept og toleranse, sier forsker Jon Horgen Friberg.

Grafen under viser dem som har svart «aldri ok». Borterst i blått er dem som er født i Norge, men har foreldre fra andre land. Helt nederst er dem som er født i Norge og har foreldre fra Norge. Alle svarene er på side 68.

... Og flere blant de unge har ingen problemer med det

Det også en del som svarer «OK i alle tilfeller».

Blant dem som har foreldre i Midtøsten og Vest-Asia, svarer 47 prosent som er født i Norge at homofili er «ok i alle tilfeller» og ytterligere ni prosent «ok i de fleste tilfeller».

Blant dem med foreldre som har opphav Norge, ser man også tegn på generasjonseffekt. 85 prosent sier de synes er greit i alle tilfeller, mot 74 prosent av foreldrene.

Det er imidlertid svært få med foreldre med norsk opphav som mener homofili aldri er ok. Tre prosent svarer «aldri ok», både for seg selv og for foreldrene.

Forskjellige utgangspunkt

Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, påpeker at dette er ungdommens tanker om foreldrene.

- Dette er hva ungdommene selv tror, men foreldrene selv har ikke blitt spurt. Noen ganger tror man ofte det strengeste, men man blir kanskje overrasket av resultatet, sier hun til Dagbladet.

Hun mener det hadde vært verdifullt om undersøkelsen hadde spurt om hva ungdommen mente hva toleranse er, og hva det vil si å være homofil. Mange kan ha forskjellige utgangspunkt.

- Når vi er på asylmottak og voksenopplæring, så må vi stoppe opp ved en del ting som vi tror er en selvfølge at alle vet, men som ikke alle nødvendigvis har kunnskap om, forteller Øvergaard.

Forskjellen på landene samsvarer med hvor det å være homofil er straffeforfulgt. I midtøsten og en del afrikanske land er det er straffeforfulgt å være en LHBT-person.

- Således kunne det vært nærliggende å si at det kunne vært en årsak. Så kunne man synset om at det handlet om en forståelse av hva homofili er, og at dette påvirker svarene. Men samtidig er det litt problematisk å generalisere på den måten. For det første er det litt uklart hvilke land vi snakker om, pluss at man trekker kontraster til et norsk idealisert bilde, og sammenligner de, sier Øvergaard.

Å vokse opp i Norge kan påvirke ungdommene i riktig retning med kunnskap og toleranse. Dette kan også være en av faktorene på forskjellen mellom hva de unge mener, og hva de tror foreldrene mener.

- Vi har ungdomsgrupper hvor vi ser at unge har gode støttespillere i sine nære venner, som ofte er med på ungdomsgruppen og samtaler vi har. Men inntrykket jeg sitter med, er at de eldre generasjonene ikke har lignende støtte, sier Øvergaard.

Over 7000 unge i Oslo og Akershus har deltatt

Fafo-rapporten er den første publikasjonen fra prosjektet Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway. som er finansiert av Norges forskningsråd.

Fafo har samarbeidet med utdanningsmyndighetene slik at ungdommene har kunnet svare på spørsmålene i en skoletime. Totalt 7386 ungdommer har besvart undersøkelsen. Dette utgjorde mellom 50 og 60 prosent av alle elevene ved Vg1 i Oslo og Akershus, i tillegg til noen utvalgte skoler i Drammen.

63 prosent (4447) av de spurte har foreldre fra Norge, mens 808 hadde foreldre fra Vest-Europa/Amerika/Oseania, 296 har fra Øst-Europa/Balkan, 454 har foreldre fra Sør-, Øst- og Sørøst-Asia, 615 har foreldre fra Midtøsten og Vest-Asia og 391 av de spurte har foreldre fra Afrika.