Barna ble tatt på fersken. Nå må foreldrene ta hele regninga

(Dagbladet): En gruppe barn ble tatt på fersk gjerning da de knuste 13 vinduer på en skole i Landskrona i Sverige i fjor sommer, skriver Helsingborgs Dagblad (HD).

Nå har fire familier fått hver sin regning pålydende 12 209 svenske kroner. Siden barna deres skal ha knust flere vinduer på Västervångskolen i juni i fjor. Barna skal ikke ha vært elever ved skolen, skriver Aftonbladet.

Et vekterselskap som fikset vinduene midlertidig for å forhindre ytterligere skader krever 3512 kroner. Glassmesteren som byttet vinduene krever ytterligere 45 325 kroner.

- En vaktmester måtte bruke tre timer på å plukke opp glassbiter, og der kommer det vel omtrent en tusenlapp til, sier Magnus Sjunnesson, enhetssjef i kommunens eiendomsavdeling til HD.

Dermed endte sluttregninga på saftige 48 837 svenske kroner. Kommunen, som ikke hadde noen planer om å betale, sendte like greit hele regninga videre til barnas familier. De har nå fått 30 dager på å betale, skriver avisa.

Kommunen viser til den svenske skadeverksloven, som slår fast at det er et felles erstatningsansvar som betyr at dersom en familie ikke er i stand til å betale, så blir regninga høyere for de andre familiene.