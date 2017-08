Barnefamilie på fire klarte å komme seg unna bjørnen da Robert (18) ble bitt til døde: - Jeg tror han kan være en helt

(Dagbladet) Den 18 år gamle dyrepasseren Robert, ble fredag bitt til døde av en bjørn i Orsa Rovdyrspark i Sverige, der den unge mannen var ansatt.

Nå forteller Roberts mor at det lenge hadde vært 18-åringens store drøm å jobbe med rovdyr, skriver Expressen.

- Som forelder til Robert som omkom, så vet jeg at det var hans store drøm å jobbe med rovdyr. Vi sørger enormt (over tapet av) vår sønn og bror. Det er tragisk med bjørnen. Robert viste oss rundt forrige helg, og det er vi så takknemlige for. Han var utrolig stolt over jobben sin, skriver hun på dyreparkens Facebook-side.

Dyreparkens sjef, Sven Brunberg, forteller at det var første sommeren 18-åringen jobbet i parken, og omtaler gårsdagens hendelse som en tragedie.

- Det er en gutt, en nyutdannet dyrepasser som får jobb og som trives. Det er utrolig tragisk. Jeg sender mine tanker til hans familie og venner, sier Brunberg, til Expressen.

Var sammen med barnefamilie

Politiets teori er at bjørnen klarte å komme seg inn i inhegningen der den 18 år gamle dyrepasseren befant seg sammen med en besøkende barnefamilie på fire.

- Barna klatret rett over gjerdet, og jeg vet at mammaen har klatret på en stige. Men jeg var ikke involvert i begynnelsen, så jeg kjenner ikke alle detaljene, sier Brunberg til Aftonbladet.

Han tror 18-åringen kan ha reddet liv, da bjørnen kom seg inn i innhegningen som er på størrelse med en fotballbane.

- Jeg tror at han kan være en helt. Han klarte kanskje å få bjørnens oppmerksomhet. Han var kanskje nærmest, har Brunberg tidligere uttalt.

Bjørnen ble avlivet

Det var ikke noe annet personell på stedet da angrepet fant sted, og familien som flyktet skal ikke ha fått med seg selve angrepet, ifølge Aftonbladet.

Politiet sa fredag at Bjørnen skal ha kommet seg inn på dette området ved å grave seg under gjerdet. De opplyser imidlertid lørdag at det siden har kommet nye opplysninger om hvordan bjørnen kom seg inn, uten å utdype nærmere.

Faren i familien skal allerede ha blitt avhørt, men det gjenstår fortsatt flere avhør.

Ifølge Dalarnes Tidarne (DT) skal bjørnen ha blitt skutt og drept ved 10.30-tida fredag.

Brunberg bekreftet også overfor avisa at bjørnen var avlivet.

- Det er en «isolert hendelse» og har ikke noe og gjøre med sikkerheten i bjørneparken, sa Brunberg til DT fredag.