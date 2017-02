(Dagbladet): At vinteren har vært snøfattig i Sør-Norge er ikke til å stikke under en stol. Sunnmøre har heller ikke vært noe unntak i den snøfattige statistikken, men det ønsket Hovdebygda barnehage i Ørsta å gjøre noe med.

- Det startet for et år siden da vi leste en artikkel om en barnehage på Østlandet som hadde gått til innkjøp av en snøkanon. En vinter uten snø er en dårlig barnehagevinter, så da vi leste om barnehagens investering, fant vi ut at det var noe for oss også, sier barnehagebestyrer Einar Magne Moe.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

God investering

Været på Vestlandet og Sunnmøre er ofte svært varierende. Noen sesonger snør det mye, mens andre sesonger er det dårligere, forteller Moe. Denne vinteren har vært en av de dårlige.

Siden det nå endelig har blitt minusgrader i Ørsta, har de satt igang snøkanonen til omlag 11 000 kroner.

Moe i friluftsbarnehagen forteller barna koser seg i barnehagen om dagen.

- Det var en helt strålende investering. Barna er veldig fornøyde. Her er snø hvitt gull, sier Einar Magne Moe i Hovdebygda barnehage.

Stiv kuling på kysten

Ifølge meterologene vil heller ikke denne helga by på snø for sunnmøringene.

I området er det ventet sør-østlig bris, delvis skyet og oppholdsvær både fredag og lørdag. Med temperaturer mellom null og minus fem grader.

- På søndag snur vinden over på sør-vest, med stiv kuling på kysten fra søndags ettermiddag. Etter hvert vil det komme litt nedbør, det begynner nok som sludd og snø, og i lavlandet går det over til regn, sier meteorolog Haldis Berge.

Nedbøren skal gi seg utover mandags ettermiddag.

I fjellet er det nå en snødybde på 59 cm, ved Eitrefjell i Ørsta kommune (690 moh.).

Mildvær i vente

Barna som bor nord i landet kan kanskje vente seg litt mer snø enn sunnmøringene. Nedbøren som er ventet nord for Nordland vil først komme som sludd eller snø, og etter hvert gå over til regn.



- Enkelte plasser i landet har det kommet en del snø i dag, men det vil gi seg til kvelden. Ellers er det veldig lite nedbør, kanskje vil det komme noen snøbyger i ytre strøk av Finnmark. Det er stort sett oppholdsvær i resten av landet, sier meterolog Gunnar Livik til Dagbladet.



I løpet av helga vil lavtrykket flytte seg lenger sør, så i løpet av lørdag og søndag vil det komme nedbør flere steder. Det er også ventet at temperaturene i landet vil bli noe mildere enn de har vært i det siste.

- Østlandet vil få mye fint vær i uka som kommer, legger han til.