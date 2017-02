Bashar al-Assad i ferskt intervju: - Når det syriske folket ikke vil ha meg som president, vil jeg trekke meg umiddelbart

(Dagbladet): I et ferskt intervju med Yahoo sier Syrias president Bashar al-Assad at han vil trekke seg som president, dersom folket ønsker det.

- Når det syriske folket ikke vil ha meg i den posisjonen, så vil jeg trekke meg umiddelbart. Dette er et veldig enkelt svar for meg. Og jeg hadde ikke trengt å tenke på det, sier Assad.

- Må bekjempe terrorisme

- Jeg ville vært bekymret hvis jeg var i den situasjonen for da har jeg ikke lenger folkets støtte. Det vil vært et stort problem for meg, og jeg kunne ikke båret det.

I intervjuet sier Assad at han mener løsningen for å få en slutt på den blodige borgerkrigen først og fremst er å bekjempe terrorisme.

- Bekjemper vi ikke terrorismen vil ingen annen løsning være fruktbar, sier Assad.

Assad snakker også om muligheten for frie valg i framtiden.



I 2014 vant al-Assad det første flerkandidatsvalget i Syria på mange år. Assad fikk 88,4 prosent av stemmene, men talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Marie Harf, kalte valget «en skam», ifølge Reuters.

- Bashar al-Assad har ikke noe mer kredibilitet i dag enn han hadde i går, sa Harf.

Også den britiske regjeringen tok sterk avstand fra valget og uttalte at det å holde et valg midt under en blodig borgerkrig «bare er en måte å opprettholde diktaturet på».

- Hvis det er enighet

Assad åpner i intervjuet med Yahoo for å avholde et nytt valg før hans hans sjuårsperiode går ut i 2021, på et vilkår:

- Hvis det er offentlig enighet om det, sier Assad.

- Hvordan vil du avgjøre om det er offentlig enighet om det?

- Det kan vi diskutere da. Det er for tidlig å snakke om det, sier presidenten.

Litt senere legger han til:

- Dette er et lite land. Du kan føle om det er enighet. Om du vil ha noe dokumentert kan du holde en folkeavstemning.