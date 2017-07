- Båten ble dratt nedover og det nærmest kokte i vannet

(Dagbladet): Fisketuren ved hytta i Ervesund i Sveio onsdag denne uka, ble alt annet enn Jan-Tore Halvorsen og sønnen Oskar hadde forestilt seg.

I garnet fikk de en diger hai - sannsynligvis ei brugde, tror de selv.

- Vi hadde akkurat satt garnet da vi hørte et plask, og forstod at vi hadde fanget noe stort. Vi måtte tjore garnet fast til båten, for tauet holdt ikke. Da ble båten dratt nedover og det nærmest kokte i vannet, sier Jan-Tore til Dagbladet.

- Vi skjønte da at dette ikke var en vanlig torsk, nei. Det var en helt utrolig følelse, fortsetter storfiskeren.

- Gigantisk

Han forteller at de først lurte på om de kunne ha fanget en nise, men at de raskt la fra seg den tanken.

- Vi trodde også at det kunne være ei kveite, for fisken var så tung og hadde en enorm kropp. Vi var likevel ikke sikre, ettersom fisken var under vann, og vi ikke kunne se noen detaljer på den.

De kjørte derfor båten inn mot land - og det var der de oppdaget hva de hadde fanget:

- Det var med vantro og rådvillhet at vi konstaterte at det var en gigantisk hai, sier Jan-Tore Halvorsen.

Satt fast

- Den var sikkert seks meter lang, den var kolossal! Det var helt vanvittig, men vi måtte jo få den løs fra garnet, fortsetter han.

Mens sønnen filmet forsøkte Jan-Tore å hjelpe haien ut av garnet, men i dette forsøket slet haien seg løs og forsvant - fortsatt tuklet inn i garn.

- Arten er utrydningstruet og fredet, og vi er lei oss for at vi ikke klarte å redde den, sier Jan-Tore, som også har fortalt om fangsten til BT .

Han sier han aldri var redd da haien surret seg inn i garnet, og han beskriver opplevelsen som god.

- Vi fanget den inni en liten fjord, knappe åtte meter fra land, like ved der vi pleier å svømme og stupe. At det går sånn fisk rett utafor her, er helt fantastisk, sier han.

