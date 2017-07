(Dagbladet): Flere beboere må evakueres som følge av en stor brann i i Vålerveien i Moss i kveld.

Det ble først opplyst at det brant i Kias sykkelverksted.

- Det viste seg at det ikke brenner i et verksted, men i et større næringsbygg like ved, opplyser Bjarte Norheim, operasjonsleder i Øst-politidistrikt til NTB.

- Det er anslagsvis beboere i 30 hus som må evakueres, sier operasjonsleder i Østfold-politiet, Bjarte Norheim til Dagbladet.

Han presiserer at ikke alle i disse husene er hjemme nå i fellesferien. Han sier også at det foreløpig er for tidlig å si noe om hvor mange personer som blir evakuert.

Brannvesen fra MIB, Rygge flyplass, Sarpsborg og Fredrikstad er på stedet med 17 biler og 30 mann, opplyser seint mandag kveld.

- Det brenner fortsatt godt, melder de.

Politiet fikk melding om brannen klokka 19.35 i kveld. Operasjonsleder Nordheim sier de så langt ikke har fått melding om personskader som følge av brannen.

- Det er fortsatt mye svart røyk som stiger fra bygget, sier han til Dagbladet klokka 20.25.

Politiet hadde mandag kveld flere enheter på stedet som sperret av veier inn til næringsbygget, skriver NTB. Ifølge Norheim ligger det brennende bygget i et område med flere næringsbygninger.

Moss Interkommunale brannvesen, Vestby og Rygge brannvesen deltok alle i slukkingsarbeidet mandag kveld, skriver Moss Avis.Politiet meldte om brannen i Kias sykkelverksted like før klokka 20 mandag kveld, skriver NTB.

Beboere i Tjernveien og Skanseveien må evakueres fra området grunnet mye røyk, opplyser politiet på Twitter.