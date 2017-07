Beboere evakueres etter brann i sykkelverksted i Moss 

(Dagbladet): Flere beboere må evakueres som følge av en stor brann i et sykkelverksted i Vålerveien i Moss i kveld.

- Det er anslagsvis beboere i 30 hus som må evakueres, sier operasjonsleder i Østfold-politiet, Bjarte Norheim til Dagbladet.

Han presiserer at ikke alle i disse husene er hjemme nå i fellesferien. Han sier også at det foreløpig er for tidlig å si noe om hvor mange personer som blir evakuert.

Politiet fikk melding om brannen klokka 19.35 i kveld. Operasjonsleder Nordheim sier de så langt ikke har fått melding om personskader som følge av brannen.

- Det er fortsatt mye svart røyk som stiger fra bygget sier han til Dagbladet klokka 20.25.

Politiet meldte om brannen i Kias sykkelverksted like før klokka 20 mandag kveld, skriver NTB.

Beboere i Tjernveien og Skanseveien må evakueres fra området grunnet mye røyk, opplyser politiet på Twitter.