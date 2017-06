- Beboere kan ha blitt drept av blåsyregass

(Dagbladet): Minst 79 mennesker mistet livet og flere hundre ble husløse som følge av den voldsomme brannen som herjet i boligblokka Grenfell Tower i London forrige uke.

Nå sier eksperter at flere av dem kan ha blitt drept av ekstremt giftig hydrogencyanid-gass, også kjent som blåsyregass, som dannet seg da isolasjonen i de brennbare byggeplatene på utsiden av bygget brant, skriver Sky News.

Får motgift

Den britiske nyhetskanalen skriver at minst tre av de skadde etter brannen har blitt behandlet med en motgift mot blåsyreforgiftning, og at «tallet på de som har blitt rammet av gassen kan være høyere».

Sky News skriver at det anerkjente King's College-sykehuset bekrefter at tre av de 12 pasientene som behandles der etter brannen har blitt gitt blåsyre-motgiften Cyanokit.

Hydrogencyanid, eller blåsyre, er en av de farligste gifter som finnes, ifølge SNL. Det var også det aktive virkestoffet i Zyklon B - gassen nazistene brukte til å drepe uskyldige mennesker i store antall i flere av de tyske tilintetgjørelsesleirer.

The Guardian har også tidligere skrevet at materialet som brukes til å lage plastplatene brukt på utsida av Grenfell Tower, som skal ha vært polyisocyanurat (PIR), kan avgi giftige blåsyregass dersom det oppstår brann.

- Utsiden av bygget var bekledd med 150 millimeter med PIR-isolasjon. Når brannen hadde spredd seg, så ville hver eneste leilighet ha en kilde til isolasjonsplatene, som villa ha produsert nok hydrogencyanid-gass til å drepe alle personene i den leiligheten, sier kjemiprofessor Richard Hull ved University of Central Lancaster til Sky News.

- Hva var det vi sa?

Han var medforfatter av en studie i 2011, som undersøkte giftnivåene som oppstår ved brenning av seks ulike isolasjonsmaterialer. Studien, som ble publisert i Energy & Building journal, konkluderte med at PIR var den giftigste.

Hull sier nå at han forgjeves har forsøkt å varsle om at man ikke må bruke isolasjonstypen.

- Dette har vært en ventet ulykke, og dessverre er vi nå nødt til å vise til denne brannen og si «hva var det vi sa?». Folk skulle ha hørt på oss da vi kom ut med rapporten, sier han.

Finnes i vanlige innredningsprodukter

Det er imidlertid langt fra uvanlig at blåsyregass blir frigitt i forbindelse med branner. Cyanholdige kjemiske forbindelser (CN-forbindelser) er mye brukt i plastproduksjon, blant annet i skumplast. Store Norske leksikon skriver at blåsyre derfor kan «frigjøres ved brann i en rekke vanlig brukte vanlig brukte innredningsprodukter».

- PIR brukes i en rekke plastprodukter, så det er vanlig at man vil se nivåer av gassen ved branner, sier Karolina Storesund, forsker ved Rise Fire Research i Trondheim, til Dagbladet.

Hull viser imidlertid til at mengden gass da PIR-produktet brant kan ha blitt så stor at gassen i seg selv var nok til å ta liv. Det er likevel sannsynlig å anta at røyken som oppsto under brannen ville kunne ta liv, uavhengig av en eventuell blåsyreforgiftning, sier Storesund.

Under renoveringa av bygget, som ble påbegynt i 2015, ble det brukt to ulike typer kledning. En av disse var en fasadeplate som produseres av Arconic Architetctural Products. Denne plata er en såkalt «sandwitchkonstruksjon», med to lag med aluminiumsplater som festes rundt en polyuretankjerne.

Under aluminiumsplatene, festet til veggen av boligblokka, brukte man Celotex-produktet RS5000, som er en PIR-isolering. Det er dette som kjemiprofessor Hull mener kan ha avgitt dødelige mengder blåsyregass.

- Richard Hull er godt kjent i forskningsmiljøet, og er en autoritet på dette feltet, sier Storesund til Dagbladet.

Brannen i Grenfell Tower * Brannen i boligblokken Grenfell Tower i North Kensington i London begynte natt til onsdag 14. juni.

* 79 mennesker er bekreftet omkommet. Fredag var 24 fortsatt innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk for tolv av dem.

* Det bodde opp mot 600 mennesker i de 120 kommunale leilighetene i den 24 etasjer høye blokken. Myndighetene har ikke en fullstendig oversikt over hvor mange som er savnet.

* Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men politiet tror ikke den var påsatt.

