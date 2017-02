Beordrer tyske foreldre til å ødelegge denne dukka: «Ulovlig spionutstyr»

(Dagbladet): Tyske foreldre har blitt bedt om å ødelegge den interaktive dukka My Friend Cayla. Leketøyet er også blitt klassifisert som «ulovlig spionutstyr».

Årsaken er at tyske myndigheter frykter at dukka kan bli brukt til å overvåke barn.

De frykter også at leketøyet kan bli brukt til å kommunisere direkte med brukeren, ifølge The Guardian.

- Denne typen utstyr kan true folks privatliv. Særlig når det gjelder leketøy for barn, sier Jochen Homann, presidenten for Bundesnetzagentur, i en pressemelding.

Bekymret EU-kommissær

Videre i meldingen står det at produsentene Vivid Toy Group ikke har beskyttet Bluetooth-nettverket til dukka tilstrekkelig.

Det tyske lovverket ulovliggjør å ha spionutstyr forkledd som noe annet.

- Jeg er bekymret for hva disse interaktive dukkene kan bety for barns privatliv, sier Vera Jourová, EUs kommissær for lov, forbrukerrett og likestilling, ifølge The Guardian.

Kritikk fra Forbrukerrådet

Den britiske avisa skriver at beslutningen kan få betydning for hele EU, men det er foreløpig uklart hva beslutningen vil ha å si for Norge.

Forbrukerrådet advarte i desember mot produktet.

- Vi ber nå bransje og myndigheter se til at grunnleggende forbrukervern kommer på plass, og at barn ikke brukes som testkaniner for dårlig og uferdig teknologi, sa direktør Randi Flesland i en pressemelding.

Top Toy, som eier BR-Leker og Toys R Us, oppga den gang overfor Side2 at de kom til å følge opp leketøyet.

Firmaet lovte også foreldre pengene tilbake dersom de ønsket å returnere dukkene, ifølge Forbrukerrådet.

- Vi har startet en tett dialog med vår leverandør for å lære mer om de aspektene av Cayla og I-Que som Forbrukerrådet retter søkelyset mot, sa kommunikasjonsansvarlig Line C. W. Rasch i desember til Side2.

Student-initiativ

I Tyskland er My Friend Cayla blitt klassifisert som «ulovlig spionutstyr». Eiere og butikker som ikke etterfølger ordren kan bli straffet med bøter.

- Dukka er helt usikret. Det finnes ikke noe passord, sier Stefan Hessel, ifølge The Guardian, om dukka som kan styres via en app og stemmekontroll.

Studenten ved universitetet i Saarbrucken skapte i sin tid oppmerksomhet rundt leketøyet.

Blant Tysklands mest populære

Hessel hevdet at hackere kunne overta kontrollen over dukka via det femten meter vide Bluetooth-nettverket leketøyet besitter.

Nå har initiativet hans resultert i at tyske myndigheter har satt foten ned for leketøyet som i 2014 ble kåret til en av Tysklands mest populære.

Vivid Toy Group har foreløpig ikke kommentert Tysklands beslutning, ifølge The Guardian.