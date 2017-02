Ber om at Trumps politiske rådgiver straffes: - Hun brøt reglene

(Dagbladet): Det amerikanske etikkrådet ber Det hvite hus vurdere hvorvidt Donald Trumps politiske rådgiver Kellyanne Conway bør straffes, etter at hun reklamerte for presidentdatteren Ivanka Trumps klær under et direktesendt intervju.

Hun ble tidlig kalt inn på teppet etter å ha sagt blant annet «du kan kjøpe klærne hennes på nettet (...). Gå og kjøp Ivankas klær. Det er en fantastisk kolleksjon, jeg gir den mer enn gjerne gratis reklame: Gå og kjøp klærne i dag, folkens!» under et intervju med Fox News.

- Har brutt atferdsloven

United States Office of Government Ethics (OGE) - et organ som blant annet jobber for å sikre habilitet - startet etterforskning av saken.

Nå melder de at Conway misbrukte sin posisjon.

- Det er stor grunn til å tro at Ms. Conway har brutt atferdsloven og at disiplinære tiltak er berettiget, skriver direktøren i etikkrådet Walter Schaub i et brev til Det hvite hus' juridiske rådgiver Stefan Passantino.

Det skriver blant andre nyhetsbyrået Reuters og The Hill, som siterer en pressemelding.

Passantino har gitt Det hvite hus svarfrist til 28. februar. De vil vite hva slags sanksjoner Conway eventuelt vil ilegges.

Selv har hun til gode å kommentere etikkrådets uttalelse. Det hvite har foreløpig heller ikke kommentert brevet, ifølge Reuters.

Conways reklamering fant sted i forbindelse med at varehuset Nordstrøm meddelte at de ville slutte å selge presidentdatterens klær. Både presidenten og hans sønn Donald Trump Jr. ba folk boikotte varehuset.

25 dager

Men det var Conway som dro den lengst, da hun over en lengre tid snakket varmt om kolleksjonen og Ivanka selv, under det direktesendte TV-intervjuet. Se det her:

Uttalelsen til den politiske rådgiveren føyer seg i rekken av uheldige uttalelser de siste 25 dagene.

Først fant hun opp begrepet «alternative fakta» da hun tok Donald Trumps pressesekretær i forsvar, før hun fant opp en massakre, også det på direktesendt TV.

Under et intervju med journalisten Chris Matthews på MSNBC viste Conway til «Bowling Green-massakren» for å forsvare Trumps kontroversielle innreiseforbud.

Conway viste til to irakiske flyktninger, som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.

- Ett ord

- Folk flest vet ikke om denne saken fordi det fikk ingen mediedekning, sa hun ifølge The Washington Post.

Det er riktig at det Bowling Green-massakren ikke fikk mediedekning, men årsaken til det er at det aldri har vært noen massake i byen Bowling Green i delstaten Kentucky, skrev Dagbladet den 5. februar.

- Jeg sa ett ord feil, var Conways svar.

