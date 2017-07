Ber om gjenopptakelse i Torgersen-saken

(Dagbladet): Saken mot Fredrik Fasting Torgersen har vært den mest omdiskuterte og kritiserte i norsk rettshistorie gjennom 70 år. Nå kan den gå mot slutten.

Sammen med kollega Pål W. Lorentzen har advokat Cato Schiøtz brukt et firesifret antall gratistimer på å gå Torgersen-saken nærmere i sømmene.

Onsdag leverte de gjenopptakelsesbegjæringen til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Fredag fikk Schiøtz beskjed om at kommisjonen har sendt et brev til Oslo statsadvokatembeder og bedt om å få alle sakens dokumenter.

Med nye analyser, vurderinger og spørsmål som aldri tidligere er stilt, håper Schiøtz at gjenopptakelseskommisjonen vil vurdere saken på nytt.

Tatt for sykkeltyveri

Fredrik Fasting Torgersen var 23 år da han ble dømt til livsvarig fengsel og ti års sikring for drapet på Rigmor Johnsen i 1957. 16 år gamle Rigmor Johnsen ble funnet kvalt og forsøkt voldtatt under i kjelleren i Skippergata 6b i Oslo, der hun bodde.

Liket var delvis dekket av gammelt trevirke, et gammelt juletre og en madrass, som var forsøkt satt fyr på. En nabo oppdaget ulmebrannen, og meldte ifra til brannvesenet som så fant liket av 16-åringen.

Like før meldingen om brannen hadde Torgersen blitt pågrepet av politiet ved Østbanestasjonen, mistenkt for sykkeltyveri og for å ha syklet uten lys og lykt. Da liket av Rigmor Johnsen ble oppdaget koblet politiet Torgersen til drapet, noe han seinere ble siktet, tiltalt og dømt for.

Torgersen har hele tida hevda sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt seks ganger tidligere. Han døde i 2015, 80 år gammel, og begjæringen som nå er sendt til gjenopptakelseskommisjonen er fremsatt på vegne av familien.

- Et justismord

Schiøtz gruet seg til å gå i gang med nok en begjæring om gjenåpning av den omstridte saken.

- Min første reaksjon var «vær så snill, ikke Torgersen». Her er alle steiner snudd og alt vurdert flere ganger, tenkte jeg. Jo dypere jeg kom, dess mer urolig ble jeg over at det umulige har skjedd. Torgersen-saken er et justismord, sier Cato Schiøtz.

Han har jobbet med saken i fire år, og ser på det som en siste mulighet til å frikjenne Torgersen. Gjenopptakelseskommisjonen har avslått tre tidligere begjæringer. Nå håper Cato Schiøtz at den fjerde og siste vil nå fram.

-Torgersen er død og saken er særdeles gammel. Dette er sannsynligvis siste mulighet, forklarer Schiøtz.

Snur om på bevisene

Advokaten har hatt suksess med tidligere gjenopptakelsesbegjæringer av Liland-saken, den såkalte bumerangsaken og colombianer-saken. Alle tre ble gjenopptatt og førte seinere til frifinnelse.

I Torgersen-saken mener advokaten det er de sakkyndige som har sviktet.

- Torgersen, ble i likhet med Liland, dømt på grunn av skråsikre, feilaktige sakkyndige uttalelser. Slik det falt ut i 1958, ville ingen jury ha frikjent ham. Konklusjonen i de sakkyndige rapportene fra 1958 har blitt sterkt endret, understreker Schiøtz.

Det var tre tekniske bevis som ble avgjørende i rettssaken mot Fredrik Fasting Torgersen i 1958. I dressjakka hans ble det funnet barnåler som påtalemyndigheten mente stammet fra det gamle juletreet som ble funnet i kjelleren sammen med liket av Rigmor Johnsen.

Det andre var avføring på Torgersens sko, som påtalemyndigheten mente stammet fra Johnsen. Det viktigste beviset var et bitemerke på Johnsens venstre bryst, som man mente var Torgersens.

I gjenopptakelsesbegjæringen avviser Schiøtz og Lorentzen alle bevisene.

- Tannbittbeviset er snudd tvert om. Forsker dr. scient. Jon Ingolf Medbø har vurdert tannbittet på nytt, og konkluderer med at det på langt vei utelukker Torgersen som gjerningsperson, forteller Schiøtz.

Automatisk frifinnelse

Han regner med at gjenopptakelseskommisjonen kommer til å trenge tid til å vurdere saken på nytt. Konkluderer kommisjonen med en gjenopptakelse av saken, fører det automatisk til frifinnelse av Fredrik Fasting Torgersen. Siden Torgersen er død kommer ikke saken opp for retten igjen.

-Det kan fort gå et år, og jeg blir ikke overraska om det tar lengre tid. Tidspunktet spiller ingen rolle, det viktigste er at kommisjonen går igjennom saken med kritisk blikk, oppsummerer Cato Schiøtz.

Leder Siv Hallgren i gjenopptakelseskommisjonen bekrefter at de har mottatt begjæringen.

- Vi kommer til å vurdere saken på nytt og jobbe videre med den etter ferien, sier Hallgren.