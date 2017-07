Ber Sandberg rydde opp: - Det skal ikke være noen skjulte bakveier til norske statsråder

(Dagbladet): Partileder Trine Skei Grande reagerer kraftig på at lakselobbyister i det skjulte kontaktet statsråd Per Sandberg, og hans statssekretær Roy Angelvik i Fiskeridepartementet.

- Jeg har hatt mye kontakt med statsråder, men det er første gang jeg hører om hemmelige mailer til statsråder, sier Skei Grande.

Dagbladet avdekket nylig at lobbyist Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening ba Sandberg og Angelvik om en lang rekke tjenester. Henvendelsene ble sendt på Angelviks private Gmail.

Partileder Trine Skei Grande går til valg på å bekjempe skjult lobbyisme. Hun er overrasket over formuleringene i lobbyistens eposter.

- Det virker som at lobbyister tror at de har egne påvirkningskanaler der de kan skrive hva som helst. Jeg håper virkelig ikke at dette er standarden, og håper at statsråd Per Sandberg nå tar ansvar og rydder opp i dette så fort som overhodet mulig.

Bakgrunn: Bitter strid mellom lakseoppdrettere og forskere.

- Har ikke lov

Venstre-lederen reagerer også kraftig på at NSL åpent innrømmer at de sendte mailene til politikernes private e-postkontoer nettopp for å unngå at de havnet i offentligheten.

- Hvor har politisk ledelse vært i denne saken? Lobbyister må skjønne at noe slikt er problematisk, men politikere tilknyttet Regjeringen har ikke lov å være så unnfallende at de dropper journalføring på denne måten.

- Det skal ikke være noen skjulte bakveier til norske statsråder, understreker Skei Grande.

Hun legger til:

- Det finnes bare en måte å bekjempe sånt som dette på, og det er åpenhet. Skal folk ha tillit til beslutningene politikere fatter, må man sørge for prosesser som åpent viser frem veien til hvordan konklusjoner er blitt fattet.

Lobbyist Frode Reppe, som er fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i NSL, røpet det skjulte framstøtet da han feilsendte epostene som skulle til Per Sandberg.

Dermed fikk Dagbladet tak i dem.

Mener lobbyisme er viktig

Lobbyisme innebærer samfunnsaktører kontakter politikerne for å få gjennomslag for sitt syn. Dette mener Venstre-lederen gir viktig kunnskap til politikerne og derfor er et demokratisk gode.

- Det er ikke i seg selv udemokratisk å prøve å påvirke politikerne. Det som er udemokratisk, er når muligheten til å påvirke blir ulikt fordelt, der noen har større mulighet til å påvirke enn andre og når det er hemmelig hvem som har vært med på å påvirke makthaverne, sier Skei Grande.

- Tillit skapes ikke ved at det finnes hemmelige epostadresser hvor noen få og spesielle skal få lov til å kommunisere med politikerne i det skjulte, understreker hun.

Venstre har derfor gjennom flere år jobbet for et åpent lobbyregister som gir innblikk i hvem som har ønsket å påvirke politikerne i ulike saker. USA har flere slike registre der det i tillegg går frem hvor mye penger lobbyistene har brukt på å nå frem til politikerne. Men her hjemme får Venstre liten støtte.

- Vårt forslag om lobbyregister var på nytt oppe til behandling i Stortinget for bare to uker siden, men det ble nedstemt med brask og bram. Som alltid.

- Skjult kommunikasjon

Også generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer på de to epostene NSL sendte til politisk ledelse.

- Jeg mener det er nok et eksempel som underbygger ideen om at et lobbyregister er noe som bør innføres, sier Jensen.

Han har på vegne av norsk presse jobbet for åpenhet og merinnsyn. Forslaget om lobbyregister er også noe pressen gjennom flere år har støttet og etterlyst.

Jensen reagerer på at NSL i den ene eposten skriver at lakseoppdretterne de representerer «må finne en vei som ikke kan spores tilbake til dem frem til KLD». KLD er en forkortelse for Klima- og miljødepartementet.

- Dette er i utgangspunktet skjult kommunikasjon. Og nettopp fordi vi ikke vet at henvendelsen fra lobbyister finnes, vet jo vi heller ikke reelt sett hvordan det eventuelt påvirker politikerne, sier Jensen, som mener det er synd at ikke flertallet på Stortinget støtter Venstre i saken om lobbyregister.

- Denne saken viser hvordan lobbyisme foregår i praksis, nemlig ved at lobbyister prøver å gå utenom linjen ved å sende sin påvirkning til private epostadresser med den hensikt at det ikke skal bli offentlig kjent, sier Jensen.

- Skulle vært journalført

Statsråd Per Sandberg og Roy Angelvik har overfor Dagbladet opplyst at ettersom henvendelsen fra lobbyisten NSL aldri ble journalført, ble den heller ikke behandlet av fagavdelingen. Men dette er ingen formildende omstendighet, mener Jensen.

- E-postene skulle vært journalført så de kan gjenfinnes av andre enn politisk ledelse. Dette er et åpenbart forsøk på å påvirke dem i en konkret sak. Hvordan man håndterer innspillet er en helt annen sak, mener han.

- Dette var helt åpenbart dokumenter som har relevans for departementet og statsrådens saksbehandling. Statsråden har selvsagt ansvaret for at slik korrespondanse blir journalført, utdyper Jensen.