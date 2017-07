Bergenser (65) syklet seg vill etter Autobahn-stopp og endte på skytterfest: - Jeg hadde ikke drukket

(Dagbladet): Dagbladet kunne i går presentere historien om nordmannen (65) som lørdag kveld havnet på en skytterfest i Stuhr i Tyskland etter å ha gått tom for bensin på Autobahn.

Dagbladet har i dag snakket med den 65 år gamle bergenseren, som er blitt etterlyst av det lokale skytterlaget og behørig omtalt i tyske medier de siste dagene.

Det var lørdag kveld det norske ekteparets bobil stoppet langs Autobahn da de to var tomme for bensin. Mannen tok sykkelen fatt for å komme seg til en bensinstasjon for å fylle opp.

- Visste ikke hvor jeg var

Mannens tur gikk imidlertid ikke som ventet. Kona ble stående ved bilen i mange timer, før mannen ble plukket opp på en Schützenfest - en tre dagers lang, tradisjonsrik festival - i nærliggende Stuhr. Den 65 år gamle nordmannen fant rett og slett ikke veien tilbake.

Dagbladet har i dag snakket med mannen, som fortsatt ferierer i Tyskland. Han er ved godt humør etter det som ble en litt lenger enn ventet bensintur lørdag kveld.

- Det tok jo seks timer før jeg kom tilbake. Jeg visste ikke hvor jeg var, men det gikk fint til slutt, sier 65-åringen på telefon fra Tyskland.

Politiet i Bremen har også skrevet om hendelsen i en pressemelding. Kona hadde ringt politiet og det ble iverksatt en leteaksjon. Rundt klokka ett ble mannen funnet å den lokale Schützenfesten.

- Hadde ikke drukket

Pressekontakt Jana Schmidt ved Bremen-politiet sa til Dagbladet i går at mannen hadde tatt seg et par drinker på festen.

Mannen selv sier det ikke ble noen drinker på festen, men at han rett og slett hadde syklet seg vill.

- Nei, jeg hadde jo ikke drukket. Jeg hadde ikke smakt på noe, og det må være feil. Politiet hentet meg jo og kjørte meg til bensinstasjonen dit bilen var taua før vi kjørte ut av Bremen. Jeg var helt fin og kjørte da, sier bergenseren til Dagbladet.

- Politiet måtte hente meg til slutt. Jeg visste ikke hvor jeg var, og da er det ikke så lett. Det var mye stier, og jeg pleier ikke å miste retningssansen, bedyrer mannen.

- Fyll opp tanken!

Mannen tar det hele med fatning, og har ikke fått med seg den enorme oppmerksomheten i tyske medier. Han har imidlertid lært én viktig ting av hendelsen.

- Alle som kjører i Europa for tida burde fylle opp tanken sin. Du kan bli sittende i kø veldig lenge. Det var det jeg gjorde. Jeg kjørte med en dårlig smak i munnen den kvelden, sier han.

Likevel gikk han altså tom på Autobahn, og kjørte inn i ei lomme.

- Det var modig å ta sykkelen fatt. Jeg måtte bære den ut av motorveien, og sykle gjennom skauen. Jeg syklet ti mil den kvelden og var ute seks og en halv time, sier han.

Han fant først veien til bensinstasjonen.

- Det var ikke mulig å få tak i kanne. Jeg kjøpte en halvannen liter iste-flaske, og fylte på den med pistolen der. Det hadde ikke tyskerne sett før!

- Måtte gi opp

Men da han skulle tilbake til bilen der kona ventet, var det ikke like lett.

- Til slutt gadd jeg ikke mer. Jeg måtte gi opp og kastet fra meg sykkelen. Til slutt havnet jeg på festivalen. Jeg var godt oppegående og har heldigvis god kondisjon, sier han.

Politiet, som han beskriver som meget hyggelige og profesjonelle, kjørte ham tilbake til kona.

- Min kone fikk beskjed med en gang og historien endte bra. Politiet var veldig greie. Det ble noen vitser på veien tilbake. Når vi kom fram var min kone der, og det går bra med henne og, sier mannen.

Nå går turen videre nordover i Tyskland med full tank.

- Det kan bli overbefolket på veiene her nede og lange køer. Jeg er vant til å kjøre og dette skal ikke skje. Skal du kjøre på Autobahn, må du beregne god tid og bensinbruk, sier han.

Etterlyst av skytterlaget

Alexander Carapinha Hesse i skytterlaget som arrangerte festen kunne knapt tro sine egne øyne da han leste om historien. Hesse var selv på festen, og må le av hele saken.

- Jeg spurte alle mine kolleger i laget, men ingen husker en slik nordmann, sier Carapinha Hesse til Dagbladet.

65-åringen ler lett da han hører at skytterlaget ikke har glemt dem.

- Vi leter etter ham. Vi vil gi ham og kona en gave! sa Carapinha Hesse til Dagbladet i går.