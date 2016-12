- Berlin-terroristen skal ha bedt nevø drepe onkel

Tunisieren som anklages for terrorangrepet i Berlin, skal ha bedt sin 18 år gamle nevø drepe en onkel før han skulle reise til Europa for å slutte seg til IS.

Den 18 år gamle nevøen til Anis Amri (24) ble i helgen pågrepet i hjembyen Queslatia sammen med to andre menn som også skal ha vært i slekt med Amri. De er mistenkt for å ha tilhørt en «terrorcelle» som støttet Amri.

Drapet på ektemannen til en av Amris søstre skulle bevise nevøens lojalitet til jihadistgruppen IS, opplyser en tunisisk politikilde til den britiske avisen Telegraph.

Amri sendte ifølge tunisiske myndigheter penger til 18-åringen. Dette skal han ha gjort en stund før han gjennomførte terrorangrepet og drepte tolv mennesker på et julemarked i Berlin 19. desember.

18-åringen er sønn til en av Amris storesøstre. Han har bodd i hovedstaden Tunis, der han levde som arbeidsløs etter å ha droppet ut av skolen.

En av Amris eldre brødre har også blitt tatt inn til avhør, men har senere sluppet fri.

Amri greide å rømme etter at lastebilen braste inn i julemarkedet for en uke siden.

Han ble skutt og drept at italiensk politi etter å ha blitt stanset i en rutinesjekk på en jernbanestasjon i Milano fredag morgen. Da hadde politiet jaktet på ham i fire dager over hele Europa.

(NTB)