Betaler 30 millioner for leiligheter i luksusbunker med basseng og kinosal

(Dagbladet): - Min første reaksjon er at dette er fullstendig sprøtt! Men når man tenker litt etter, så er det en helt menneskelig reaksjon, sier Bjørn Hallvard Samset, fysiker og klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, til Dagbladet.

Til en pris for nesten 30 millioner kroner kan du gjemme deg i en luksusbunkers i Kansas i USA.

Velger du en hel etasjes leilighet kan du boltre deg på 170 kvadratmeter med topp moderne kjøkken inkludert mat til å leve på i fem år.

I videoen øverst i saken kan du se hva bunkeren har å tilby av blant annet kinosal, spa-avdeling og bassengområde. For hvem kan vel leve uten det?

- Tegn i tiden

- Å kjøpe seg en leilighet i bunkeren er en forlengelse av å føle seg tuet av et samfunnsproblem. I stedet for å investere pengene i banker, sikrer de seg mot et kollaps, sier Samset.

Han mener dette er en del av et fenomen, spesielt i USA. Det er helt vanlig at rikfolk har ekstra mat, kontanter og transportmidler klare hvis noe skulle skje. Bunkeren er åpenbart laget for mennesker med mye penger.

- Dette er et tegn i tiden. I USA har de en helt annen fryktkultur enn vi har her i Norge. De er redd for lovløse tilstander, og da kan ikke rikdom beskytte deg, sier han.

Ikke ekstremt

- Dette er faktisk nesten rikfolkets variant av det vi har av ekstra forsyninger av mat og kontanter hjemme.

Han synes ikke bunkeren er et tegn på at det er blitt for ekstremt.

- Ekstremt er når frykten overtar livet ditt. De som har brukt rundt 30 millioner kroner på en slik leilighet, har bare brukt litt av formuen sin på å sikre seg.

Godt beskyttet

Klimaforskeren synes det ser ut som at bunkeren kan tåle det meste. Både kjernevåpenangrep og klimaforandringer.

- Området bunkeren er plassert sikrer den godt hvis vi blir rammet av et kraftig jordskjelv eller om havet stiger. Det er lite sannsynlig at den vil bli rammet av det, sier Samset.

- Ville du kjøpt en leilighet hvis du hadde mulighet?

- Nei, jeg hadde nok ikke det. Vi i Norge tror ikke at samfunnet skal falle sammen, sier han.

Likevel synes han at det er sunn fornuft å lagre litt ekstra mat og kontanter hjemme. Og sørge for å ha en radio.

- Du trenger ikke tro at samfunnet bryter sammen, men det koster deg så lite.

Hvis du kunne tenke deg et rom i Kansas-bunkeren, så er du nok for seint ute. Alle leilighetene er solgt.

Den første «siloen» er allerede ferdigstilt, men selskapet Survival Condo planlegger en «silo» til. Salget for nummer to har ennå ikke startet.