Betalte ikke regninger, gikk tom for oksygen. På dette sykehuset døde over 60 barn

En sykehus-skandale i den nordlige delstaten Uttar Pradesh ryster nå India.

I dag meldte TV-kanalen NDTV om 63 døde barn på bare fem dager, ved det statlige sykehuset Baba Raghav Das (BRD) Medical College.

Nyhetsbyrået AFP har meldt om minst 64 døde barn.

- Vil ikke bli spart

Det toppet seg natt til fredag, da sykehuset gikk tom for oksygen.

«21 barn døde på grunn av mangel på forsyninger av flytende oksygen på BRD Medical College, de siste 36 timene», sa en talsmann for innenriksdepartementet på fredag, ifølge nyhetsbyrået Press Trust of India.

Etter at delstatens helseminister har avvist at dette var grunnen, har delstaten startet en granskning. I mellomtida er direktøren ved sykehuset suspendert.

- Vi skal finne ut om det skyldtes oksygenmangel eller sviktende behandling, sa lederen for delstatsregjeringen Yogi Adityanath ifølge Washington Post under et besøk på sykehuset i dag.

- De skyldige vil ikke bli spart, sa Adityanath, som tilhører Bharatiya Janata-partiet.

Ansatte advarte

Men allerede nå er flere sjokkerende detaljer om oksygenmangelen kjent.

I dokumenter Washington Post har fått tilgang til, står det at sykehuset skyldte 89750 dollar - 750000 kroner - til selskapet Pushpa Sales. Etter purringer gjennom seks måneder, stoppet selskapet oksygenleveransene den 4. august.

Ifølge NDTV advarte advarte sykehusansatte torsdag ledelsen om at oksygenet ville ta slutt samme kveld.

Likevel ble ikke problemet løst.

Overfor Washington Post har foreldre beskrevet hva de føler etter å ha mistet sine barn.

- Tanken er ødeleggende - at hun måtte lide mens hun prøvde å få puste, sier Manger Rajbhar, som mistet sin fem dager gamle datter.

Fredag meldte Press Trust of India om 30 døde barn ved sykehuset de siste to dagene.

- 30 barn døde på et sykehus uten oksygen. Dette er ingen tragedie. Det er en massakre, skrev den indiske Nobels fredspris-vinneren Kailash Satyarthi, som er ekspert på barns rettigheter, på twitter.

Politisk oppvask

Sykehus-skandalen har ført til protester i gatene i hovedstaden New Delhi. I Uttar Pradesh er delstatspolitikerne i full gang med å slåss om hvem som har skylda.

- Barnas dødsfall var svært uheldig og regjeringen vil sette opp en undersøkelseskommisjon for å se om det har skjedd en glipp, og hvis noen finnes skyldig, vil han bli holdt til ansvar, sa helseminister Siddharth Nath Singh til Press Trust of India. Han avviste at oksygenmangel var årsaken, og sa at 60 barn er døde av ulike sykdommer.

- Det viser ufølsomheten til delstatsregjeringen, sa presidenten for delstatsforsamlingen Raj Babbar om ministerens bruk av ordet «uheldig» («unfortunate»).

Både Babbar, fra Kongresspartiet, og Samajwadi-partiets talsmann krever helseministerens avgang.

Babbar påpeker at sjefsminister Yogi Adityanath kommer fra Gorakhpur-distriktet hvor sykehuset ligger, og at han var i området da tragedien skjedde og burde ha dratt direkte til sykehuset.