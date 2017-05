Betrodd kollega: - Det var jeg som informerte Eirik Jensen om at Cappelen var pågrepet. Han sa «å, ja»

(Dagbladet): I dag er første dag av forsvarets vitneførsel i rettssaken mot Eirik Jensen (59) og Gjermund Cappelen (50).

Eirik Jensens team har kalt inn flere vitner som vil redegjøre for politimannens karriere. Aller først ut er Roger Stubberud (47).

Kriminologen Stubberud, som den gang jobbet i politiet, var hovedforfatter av rapporten «Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer». Jensen var medforfatter og en av de viktigste i arbeidet med rapporten. Stubberud begynte å jobbe på seksjon for organisert kriminalitet i 1999, og var på seksjonen i åtte-ni år. Deretter var han seniorrådgiver i strategisk stab fram til 2014.

Han var en av Eirik Jensens nærmeste, og den første som møtte politilederen etter han ble løslatt, ifølge TV 2.

Han sier det var han som fortalte Eirik Jensen om pågripelsen av Gjermund Cappelen.

«Å, ja»

- Jeg leste Budstikkas første sak, ringte Eirik og spurte om det kunne være være Cappelen det var snakk om. «Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke hørt om» sa Eirik ifølge Stubberud.

Ifølge Stubberud slo han det opp i politiregisteret SSP. Der fant han ut hvem som var tatt i hasjsaken.

- Det var jeg som informerte Eirik Jensen om at Cappelen var pågrepet.

- Jeg husker det, jeg slo det opp. Vi var på kontoret mitt på Politihuset.

- Hvordan reagerte Eirik Jensen på dette? spør Jensen forsvarer Arild Holden.

- Han sa «Å, ja». Det var noe liknende det. «Ja, ja» eller noe sånn. Det var ikke noe mer diskusjon rundt det, sier Stubberud.

I 2012 hadde Stubberud, Jensen og politioverbetjent Rune Rekdal et møte med Cappelen til rapporten «Oslo 2022». Stubberud skrev referatet fra møte, der Cappelen blir omtalt med mellomnavnet «Erik».

- Jeg visste at Jensen kjente ham. Men jeg møter mange Jensen kjenner. Cappelen var lite konkret, sa han sluttet med virksomheten i år 2000, men hadde gode kontakter i Nederland, sier han.

- Ble kalt Judas

Stubberud begynte med etterretning i 1999, og var hentet inn for å skrive og kvalitetssikre politirapporter. Han driver nå et eget analysefirma.

- Når ble du kjent med Jensen? spør Jensen-forsvarer Arild Holden.

- Allerede da jeg begynte på etterretning i 1999, var Eirik var et naturlig sted å hente informasjon fra, både i form av kunnskap og posisjon han hadde på seksjonen, sier Stubberud.

- Samarbeidet utviklet seg spesielt i 2006, da jeg hadde ansvar for opparbeiding av gjengprosjektet. Jeg tok Eirik inn som leder av det, og da begynte et mer formalisert samarbeid, sier han i retten.

X-ray/gjengprosjektet Oslo-politiets satsning mot gjengkriminalitet. Startet i 2006, som følge av Aker Brygge-skytingen, hvor B-gjengmedlemmer skjøt mot to ledere i gjengen Young Guns. Eirik Jensen ledet prosjektet som besto av tjenestemenn fra Oslo-politiet, samt nabodistriktene Follo, Asker og Bærum og Romerike. Skulle fotfølge, etterforske og samtidig ha dialog med de kriminelle gjengmiljøene i Oslo-området. Var organisert under seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet. Lagt ned som eget prosjekt i 2011, og underlagt avsnittet Spesielle operasjoner (SO

Gjengprosjektet, kalt X-ray, skulle fotfølge, etterforske og samtidig ha dialog med de kriminelle gjengmiljøene i Oslo-området. Både Jensen og Stubberud har framhevet den såkalte dialogmodellen, som har vært omstridt i politiet.

- Jeg merker at det kan oppfattes som at vi lefler med kriminelle. Det har vi fått merke til de grader. Vi har møtt særdeles stor motstand, både internt og eksternt. Det har vært alt fra latterliggjøring til personangrep og stigmatisering. Det jeg har hørt er Quisling fra en kollega. Jeg har hørt at jeg er stripete og møkkete, sier Stubberud om kontakten med kriminelle.

Stubberud sier han og Jensen traff hverandre godt faglig, og at de hadde samme holdninger da de jobbet sammen i politiet.

- Jeg laget overordna planer mot gjengkrim og MC, evaluering. Eirik hadde ansvar for den operative MC-bekjempelsen. Vi fant etter hvert formen. Eirik var ikke spesielt glad for å samarbeide med samfunnsvitere i utgangspunktet. Han sa: «dere har jo ikke skilt». Men vi fant tonen, sier Stubberud.

Stubberud hyller Jensen som politimann og sier han klarte å kombinere politifaget med samfunnsmessige utfordringer.

- Også er de andre sidene med Eirik. Han har to ulike måter å være på. Han er to forskjellige personer, internt og utenfor. Han er kalt kontroversiell. Han har veldig respekt for faglige dyktige, men kan være vanskelig med ledere han ikke har så respekt for, sier Stubberud.

- Særdeles engasjert

Stubberud beskriver Jensen som en mann med mye menneskekjærlighet. De to var i flere dialogmøter sammen med tunge kriminelle for å få en bedre forståelse av det kriminelle miljøet.

- Var det noe som minnet deg om en korrupt politimann?

- Nei, det har aldri slått meg. Det er så langt fra den Eirik jeg kjenner som mulig, og jeg har sett ham høyt oppe og lengst nede, sier Stubberud.

- Han var tidlig på jobb og på kontroet til langt på kvelden. Han var veldig ivrig og aktiv og en særdeles engasjert politimann.