Betydelig skredfare i store deler av landet

I store deler av landet er det meldt betydelig skredfare fredag og lørdag. Et ras sperrer Snauhaugtunnelen i Hordaland fredag.

Skredfaren er økende og betydelig i store deler av landet, ifølge varsom.no.

Natt til fredag gikk det et ras over veien utenfor Snauhaugtunnelen på fylkesvei 7 i Kvam kommune i Hordaland.



Politiet opplyser til NTB at ingen ble skadd og at ingen er savnet i raset, som skal ha vært en blanding av snø og stein. Vegtrafikksentralen opplyser at det vil bli gjort en vurdering av raset klokka 10 fredag morgen og anbefaler omkjøring via fylkesvei 48 og 49 eller E16 og riksvei 13.

Torsdag ble en skiløper tatt av etrundt 100 meter bredt snøskred i Sogndalsdalen, men kom seg ut på egen hånd. Skredet skal ha blitt utløst av skiløpere i en lite brukt løype.



Politiet gikk etterpå ut med advarsel om stor skredfare for Sogn og Fjordane.

I nabofylket Møre og Romsdal bes skiløpere nå være forsiktige og lytte etter drønn som kan tyde på skred, ifølge NRK.

