SISTE: Klokka 18.15 er det bevegelse inne i huset. Væpna politi flytter seg nær husets vegger.

GANSVIKA I FET/OSLO (Dagbladet): Politiet har rykket ut med store bevæpnede styrker til Gansvika i Fet kommune.

En mann har forskanset seg i et hus. Beredskapstroppen fra politiet har ankommet stedet, sperret av området og politiet har kjørt opp mot gården der mannen befinner seg. Et politihelikopter svever over huset.

- Kom rolig ut

Dagbladets reporter på stedet forteller om lyder fra eiendommen, etterfulgt av at politiet ba mannen forlate huset.

- Kom rolig ut, kom rolig ut, sa politiet klokka 17.25.

Politistyrkene har også bedt mannen om å gå i retning en politibil. Syv minutter tidligere avkreftet politiet at de hadde pågrepet mannen.

- Vi har forsøkt å få kontakt, og forsøker å få tak i ham på alle mulige midler, sier operasjonsleder Arild Bråten ved Romerike politidistrikt til Dagbladet klokka 17.18.

Stilte seg bak skjold

Forut for det, bedrev innsatsstyrkene løpende kommunikasjon med megafon.

Innsatsstyrkene har advart om at de er væpnet, samtidig som de har understreket at ingen kommer til å bli skadd.

- Kom ut med henda i været. Og du kommer ut nå, sa politiet tidligere på megafon.

Ifølge Indre Akershus Blad har politistyrkene stilt seg bak skjold utenfor huset.

- Nok er nok, lød budskapet fra politistyrkene.

Oppringt av politiet

Nabo Tommy Lofthus sier til Dagbladet at situasjonen virker helt surrealistisk. Han kjenner ikke til hvem politiet jakter på.

- Jeg har ikke hørt noen skudd, men jeg har hørt politiet forsøke å kommunisere med denne personen ved hjelp av megafon. Jeg tror de ba ham om å ringe dem til et telefonnummer, sier Lofthus.

En stor og omfattende politiaksjoner er ikke det han forbinder med det som ellers skjer her ute på landet. Han er selv blitt oppringt av politiet for å bli informert om aksjonen.

- Her er det kjent for å være idyllisk og rolig, sier Tommy Lofthus.

Fungerende lensmann Martin Soleid ved Fet og Rælingen lensmannskontor sier til Dagbladet at politiet jakter på en person som de ønsker skal komme ut av et hus.

- Dette er en pågående aksjon. Den er ikke avklart, men jeg kan bekrefte at vi er på jakt etter en person. Jeg kan ikke si noe om hva vedkommende er mistenkt for nå, sier Martin Soleid.

- Ifølge personen som meldte fra til politiet, ble det løsnet skudd, og det er de opplysningene politiet forholder seg til, sier innsatsleder Knut Hammer til VG.

- Mann med hagle

Operasjonsleder Arild Bråten i Romerike politidistrikt sier til Romerikes Blad at det er en mann som er observert med en hagle ikke langt fra sin bopel.

- Vi forsøker å få kontroll på ham. Det har vi ikke lykkes med ennå. Vi har rykket ut med bevæpnet politi og politihelikopteret, sier Bråten.

- Det er minst seks politibiler, en helsebil, en ambulanse og en bil fra beredskapstroppen som har passert ikke langt fra Gansvika. I tillegg kan helikopter høres i nærheten, forteller en tipser som er i nærheten til RB.

Soleid ønsker ikke å si noe om årsaken til aksjonen. Det er ikke kjent om flere personer oppholder seg i huset hvor den ettersøkte mannen har forskanset seg.

Saken oppdateres.