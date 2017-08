Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia

(Dagbladet): Minst en bil kjørte lørdag kveld, norsk tid, inn i en folkemengde under en høyrenasjonalistisk demonstrasjon i Charlottesville i Virginia i USA.

Orføreren i Charlottesville bekrefter at en person er drept.

I tillegg er minst 19 personer skadd, ifølge AP.

Nyhetsbyrået AP skriver at flere hundre demonstranter marsjerte på en rekke da bilen kjørte inn folkemengden. I hendelsen var tre biler involvert, ifølge Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange av bilene som kjørte inn i folkemengden og hva som er årsaken til hendelsen.

Det er foreløpig ikke kjent om noen er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Et vitne forteller til CBS News at det virket som bilisten bevist forsøkte å kjøre ned fotgjengerne. Et annet vitne forteller til Richmond at farten på bilen økte to kvartaler før den kjørte inn i folkemengden.

Politiet i Charlottesville skriver på Facebook at de er på stedet og at de ber folk unngå området.

Unntakstilstand

Universitetsbyen Charlottesville i delstaten Virginia har erklært unntakstilstand lørdag morgen etter sammenstøt mellom høyrenasjonalister og motdemonstranter.

Demonstrasjonen var ventet og politiet har satt inn et stort antall politibetjenter for å få kontroll på demonstrasjonen. Politiet har på forhånd ventet at 2000 til 6000 mennesker i demonstrasjonen, og at det vil bli den største demonstrasjonen av denne typen på flere tiår, skriver CNN.

Høyrenasjonalistisk samling

Ifølge AP hadde hundrevis av demonstranter vært i sammenstøt allerede før den planlagte samlingen skulle finne sted i Charlottesville, der folk skrek mot hverandre, slo, kastet flasker og brukte pepperspray lørdag formiddag lokal tid.

Hvite nasjonalister, nynazister og tilhengere av «Alt right»-bevegelsen samlet seg i byen lørdag under fanen «Unite the Rights».

Charlottesville har blitt et samlingspunkt for hvite nasjonalister og motdemonstranter etter at byrådet i 2016 besluttet å fjerne statuen av General Robert E. Lee fra parken som tidligere het Lee Park, men som nå heter Emancipation park (Frigjøringsparken).

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at alle må fordømme hatet og at det er ingen plass i USA for denne typen vold som man ser i demonstrasjonen.

- Jeg er i Bedminister for møter og pressekonferanse på alt vi har gjort, skal gjøre og gjøre det bedre, men det som skjer i Charlottesville er trist, skriver Trump.

Saken oppdateres.