Bildene Saudi-Arabia ikke vil vi skal se

(Dagbladet): Saudi-Arabia hindrer aktivt journalister i å dokumentere at det borgerkrigsherjede nabolandet Jemen står på terskelen til en stor humanitær katastrofe, kommer det fram i en reportasje fra CNN. Saudiske myndigheter benekter beskyldningene.

CNN, som via hjelpearbeidere likevel har skaffet seg tilgang til de verst rammede områdene i landet, har tatt bilder av helt utmagrede og syke barn, rammet av feilernæring og kolera. En sykepleier viser fram ti måneder gamle Ahmed, som praktisk talt bare er skinn og bein.

- Han ville vært død innen to dager dersom han ikke fikk behandling, sier sykepleieren.

Borgerkrig

Jemen har store sekteriske og religiøse motsetninger, og siden 2014 har president Abd Ramuh Mansur Hadis regjering vært fordrevet fra hovedstaden Sana av opprørere fra Houthi-militsen, en sjiamuslimsk gruppe fra den nordlige delen av det tidligere delte landet.

Siden 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia kjempet for at Hadi-regjeringen skal ta tilbake kontrollen over landet, og også islamistiske grupper som Den islamske stat (IS) har kastet seg inn i konflikten.

Krigen, som kalles «den stille krigen» på grunn av den sparsommelige medieomtalen, går hardt ut over sivilbefolkningen, ikke minst på grunn av blokaden Saudi-Arabia har innført.



Millioner er drevet på flukt, og 80 prosent er avhengig av humanitær hjelp. FN anslår at over 167 000 er smittet av kolerabakterien, og over 1100 har dødd, de fleste av dem barn.

FN-fly

Ifølge CNN prøvde de og en rekke andre medier i flere måneder å få tilgang til de hardest rammede områdene, uten hell. Den eneste måten å ta seg inn på er å sitte på med fly som flyr inn humanitær hjelp, hovedsakelig i regi av FN. Men Hadi-regjeringen og deres saudiske støttespillere gjør hva de kan for å stanse dette, får de opplyst.

I tillegg er hjelpeorganisasjonene redde for at de får trukket tilbake tillatelsen til å frakte inn humanitær hjelp dersom de flyr journalister.

Journalistboikotten foregår ikke bare i regi av Hadi-regjeringen og Saudi-Arabia. også Houthiene i Sana blokkerer tilgangen til nyhetssider og arresterer folk fra pressen, ifølge CNN.

Opplysningene bekreftes av nyhetssida IRIN, som også opplever at journalister aktivt hindres i å fly med FN «på et kritisk tidspunkt».

USA-alliert

Saudi-Arabia er blant USAs nærmeste allierte i Midtøsten, og flere, blant dem forsker Aaron David Miller ved Woodrow Wilson Center i Washington, tror regimet føler de kan strekke strikken lenger, nå som de har fått fornyet tillit av president Donald Trump, som nylig inngikk en våpenavtale med landet verdt 980 millarder kroner.

Saudi-Arabias representant i FN, Abdallah Yahya A. Al-Moualimi, tilbakeviser CNNs påstander om at de hindrer journalister i å arbeide i Jemen.

- Saudi-Arabia utøver ikke noen form for sensur. Mange nyhetsjournalister er blitt innvilget innreise til Jemen, skriver han i en erklæring.